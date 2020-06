La relance éco : à Piolenc, le carton de l'entreprise My Protection

Tous les jours, France Bleu Vaucluse accompagne une entreprise locale en cette période de déconfinement et de reprise de l'économie. Direction Piolenc, où l'entreprise My Protection fabrique des terminaux de prise de température et de détection du masque. Elle cartonne depuis le début de la crise.

My Protection est une jeune entreprise née il y a quatre ans. Son patron, Tristan Borel est tout jeune lui aussi. Il n'a que 22 ans et seulement 18 lorsqu'il a lancé sa boîte. Elle commercialise des caméras de vidéosurveillance, des alarmes anti-intrusion et pendant le confinement, son chiffre d'affaire a bondi grâce à un nouveau produit sorti en février. Il s'agit d'un terminal de prise de température et de détection du port du masque. C'est ce qui s'appelle avoir du nez.

Tristan Borel explique le fonctionnement de ces nouveaux appareils. "C'est un totem. On passe devant et il détecte si on porte le masque ou non et si on a la bonne température. Si c'est bon, on peut rentrer. S'il y a une porte automatique, elle s'ouvre". En pleine crise sanitaire, le succès est immédiat. "On a équipé le port du Havre, 35 magasins Decathlon, des camions médicaux pour la F1. On a installé environ 200 terminaux en moins d'un mois".

Développer la surveillance sanitaire

Le chiffre d'affaire de My Protection explose. "En trois semaines, on a fait le chiffre réalisé en trois ans, confirme Tristan Borel. Pour l'instant, je suis seul et je bosse avec des auto-entrepreneurs, mais je vais recruter. L'été arrive, ça va se calmer et ça va reprendre à la rentrée. Je vais sûrement embaucher pour les livraisons et les installations".

My Protection va développer le créneau de la surveillance sanitaire. "Des caméras pour vérifier la distanciation sociale, des bippers pour savoir combien de personnes entrent et sortent des établissements, des compteurs automatiques", conclue Tristan Borel.