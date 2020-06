"La relance éco" : à Pléneuf-Val-André, le casino rouvre après avoir "perdu beaucoup d'argent"

Un mètre entre chaque table, des protections en plexiglas, un sens de circulation... La salle des jeux du casino a été entièrement réaménagée pour pouvoir respecter les gestes barrières. "Après chaque utilisation, les machines sont désinfectées, on n'a pas le choix", précise le directeur Frédéric Blardone. "C'est vrai que ce sont des conditions particulières mais nous sommes très heureux de revoir nos clients, un peu comme si c'était des membres de notre famille". Le port du masque est obligatoire pour les joueurs et le personnel.

On veut rassurer le client pour qu'il se sente bien

Cinq personnes sont toujours au chômage partiel sur 52 employés car l'activité n'a pas repris. Un ruban rouge et blanc entoure les tables de la roulette et du blackjack. Lesjeux en groupe, avec des manipulations, sont toujours interdits.

"Très content que ça rouvre, ça fait partie de l'animation de la station", s'enthousiasme Alain. "On a du mal à respirer avec les masques mais on se sent en sécurité avec les mesures mises en place".

Des pertes estimées à un million d'euros

Entre les jeux, le bar, la restauration, le directeur estime les pertes, pendant le confinement, à "environ un million d'euros". "C'est énorme, on a perdu beaucoup d'argent".

On ne pourra jamais rattraper nos pertes, il faut qu'on reparte et qu'on limite la casse.

Quatre spectacles, des mariages, des séminaires ont également été annulés.

Le bar du casino, avec sa terrasse sur la digue face la mer, a rouvert le mardi 2 juin. Le restaurant rouvre ce vendredi 5 juin.

