"La relance éco" : à Ploufragan, un milliardaire veut lancer sa production de masques fin 2020

Entouré d’élus locaux masqués et en costumes cravates, l'homme d'affaire libano-suisse, aux faux airs de Cyril Hanouna, ne passe pas inaperçu avec ses vêtements aux couleurs flashy. Il n'est pas venu les mains vides. Il distribue du chocolat suisse aux élus présents.

L'homme providentiel ?

"C'est vrai que c'est surréaliste. Je ne veux pas parler de miracle mais s'il ne s'était pas présenté à l'horizon, moi j'étais à deux doigts d'abandonner", reconnait Jean-Jacques Fuan, à l’origine du projet de relance de l’ancienne usine de masques de Plaintel fermée en 2008. "Apparemment, il a les pieds sur terre, il est à la tête de trente entreprises", poursuit Jean-Jacques Fuan. "Et là, il sait qu'il prend des risques, c'est son propre argent !".

Issu d’une famille de diamantaires libanais Abdallah Chatila a fait fortune dans la joaillerie, l’immobilier, la restauration. Aujourd’hui, il souhaite produire des masques en Europe et notamment à Ploufragan où il s’apprête a acheté 25 000 m² de bâtiment. "J'ai découvert les masques il y a trois semaines, un mois. J'ai appris à connaitre le milieu et ses failles. J'ai appris qu'on peut aussi faire beaucoup de choses localement", explique l'homme d'affaire.

Le milliardaire prévoit d'investir 20 millions d'euros et produire jusqu'à 250 millions de masques.

Normalement, d'ici la fin de l'année, on aura déjà des masques qui seront produits ici. L'acte d'achat de la parcelle et la plupart des contrats de travail des collaborateurs seront signés à la fin du mois de mai, détaille Abdallah Chatila.

Une première machine neuve pour fabriquer les masques est attendue au mois de juillet une deuxième en septembre. Une centaine de salariés devraient être embauchés dès la première année.

L’homme d’affaire assure qu’il "n’attendra pas que l’Etat Français lui commande des masques" pour se lancer mais il ne serait "pas contre".

Joachim Son Forget, l'entremetteur surprise

Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est que si cette usine de masques voit le jour, ce sera, en partie, grâce à... Joachim Son Forget. Le sulfureux député des français en Suisse et au Liechtenstein, ex-LREM, impliqué, entre autres, dans la diffusion des photos intimes qui ont entraîné la chute de Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, est un proche d’Abdallah Chatila. "On se voit beaucoup dans le cadre professionnel et pour des raisons amicales", précise Joachim Son Forget. Il y a un mois, après avoir entendu à l’Assemblée nationale le député des Côtes d’Armor Marc Le Fur parler de la relance d’une ancienne usine de masques en Bretagne, Joachim Son Forget a suggéré à son ami homme d’affaire de s’intéresser au projet. "Moi, pour des raisons que vous comprendrez, les activités professionnelles en France, surtout en rapport avec l'Etat, je n'ai pas l'intention de m'en mêler au-delà de cela !"

D'avoir fait les présentations et si ça débouche sur des emplois, alors je suis vraiment content. Mais c'est le job des élus d'ici de s'entendre avec lui - Joachim Son forget.

