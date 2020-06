"La relance éco" : A Pluguffan, "DP Piscines" plonge dans l'inconnu

Il fait un temps, en ce moment en Bretagne, à piquer une tête. A Pluguffan, commune limitrophe de Quimper (Finistère), les salariés de DP Piscines n'en n'ont pas vraiment le temps.

"Mai a été très fort en activité, juin le sera, juillet aussi alors que l'activité baisse généralement autour du 15, explique le gérant de cet entreprise spécialisée dans les bassins en dur, Marc Le Breton. "Septembre et octobre seront encore de gros mois : on a les hivernages, et on commence à concevoir les piscines pour l'été suivant."

Le bureau d'étude, composé de deux salariés, connait lui aussi un regain d'activité. "On n'a jamais eu autant de demandes, ajoute Marc Le Breton. Depuis 20 ans que je fais ce métier..."

Prudence à long terme

Mais le gérant s'interroge sur l'avenir. Actuellement, l'entreprise réalise des projets déjà signés avant le confinement, pendant lequel DP Piscines a maintenu une petite activité en mettant en place des services de livraisons, ou de "drive" de produits d'entretiens de bassins.

Qu'en sera-t-il ensuite ? Faire construire une piscine est un investissement et les clients auront-ils la tête à investir ? Marc Le Breton : "J'ai connu la crise des "subprimes" en 2009. Je ne pensais pas qu'elle aurait un effet réel sur nous. J'ai dû licencier trois personnes pour motifs économiques. L'entreprise s'est relevée, nos partenaires financiers nous ont suivis. Mais _je ne peux dire si cette crise, cette baisse de 11 % d'activité en France, aura un impact_. A court terme, non. A moyen ou long terme, je suis obligé d'en tenir compte. Dans mes programmes d'embauche, ou d'investissements. Pour l'instant, je suis prudent."

Outre son activité de conception et de constructions de bassins pour les particuliers ou les professionnels, DP Piscines vend aussi des spas, hammams et jacuzzis.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Breizh Izel.