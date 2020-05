"La relance éco" : à Poitiers, le centre commercial des Cordeliers reprend vie ce lundi

Depuis le début du confinement, seul le Monoprix était resté ouvert dans le centre commercial des Cordeliers, dans le centre-ville de Poitiers. Ce lundi 11 mai, c'est toute la galerie ou presque qui reprend vie. Le passage compte 35 boutiques dont de grandes enseignes comme la Fnac ou Zara.

Tous les magasins ne seront pas forcément rouverts dès 10 heures ce lundi. "Certaines enseignes ont encore besoin de quelques jours pour se préparer à leur ré-ouverture pour pouvoir accueillir leur clientèle dans les meilleures conditions possibles", explique Geoffroy Cornudet, le directeur des Cordeliers. Certains vont aussi adapter leurs horaires. "Franck Provost sera ouvert un peu plus tard que d'habitude pour pouvoir répondre aux réservations assez nombreuses".

Comptage des clients

Cette réouverture s'accompagne de nouvelles règles de sécurité. Un système de comptage des clients est mis en place. "Si on suit le protocole national, on est en capacité d'accueillir 1.100 personnes. Mais ça nous parait trop donc en fonction de la perception des flux dans le centre, on pourra stopper bien avant le nombre de personnes qui rentreront", précise Geoffroy Cornudet. L'équipe de sécurité a été renforcée passant de trois à cinq personnes. Un marquage au sol sera mis en place pour matérialiser les files d'attente devant les magasins.

L'équipe nettoyage aura pour mission de désinfecter la galerie le plus régulièrement possible, "minimum quatre fois par jour". Des zones sensibles ont été identifiées comme les sanitaires, les poignées de porte, les rampes d'escaliers... Il y a aussi un nouveau système de traitement de l'air qui ne recycle plus l'air mais amène de l'air neuf.

Le directeur du passage qui recommande de venir avec un masque. Du gel hydroalcoolique sera distribué à l'entrée.

On ne s'attend pas à ce que les chiffres d'affaire remontent d'un coup.

Ces deux mois de fermeture ont eu un impact "lourd" économiquement pour les commerçants reconnait-il. "On ne s'attend pas à ce que les chiffres d'affaire remontent d'un coup, on sait que ça va prendre beaucoup de temps". La question des loyers des enseignes est en cours de négociation. Pour le centre commercial, "on s'est efforcé de réduire au maximum les charges pendant le confinement mais pour l'instant, le bilan n'est pas fait", précise Geoffroy Cornudet.

France Bleu Poitou est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?