La relance éco à Pont-à-Mousson : Saint-Gobain Pam rallume son haut fourneau

Chaque jour, France Bleu Sud Lorraine s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce jeudi, nous vous emmenons au cœur du dernier haut fourneau de Lorraine où 80 tonnes de métal en fusion coulent toutes les deux heures en continu.

Si le haut fourneau a été mis à l’arrêt plusieurs semaines, les exportations de tuyaux en fonte à l’étranger ne se sont pas arrêtées pendant le confinement et l’une des plus grosses usines de Meurthe-et-Moselle, Saint-Gobain Pam, a repris sa production avec une réorganisation complète de la production.

Un redémarrage très progressif début mai avec des équipes de salariés volontaires pour une production qui a désormais repris en 3/8, sept jours sur sept, avec 80 tonnes de métal en fusion qui coulent toutes les deux heures en continu.

Incertitude électorale

Après avoir vidé une partie de ses stocks avec les ventes à l’export qui représentent la moitié de son chiffre d’affaire, la production de tuyaux en fonte a repris progressivement.

Il faut que les maires jouent le jeu et contribuent à la relance économique nationale

Et l’incertitude sur les élections municipales en France pèse directement sur l’activité de l’entreprise qui produit des tuyaux en fonte et ciment pour les canalisations d’alimentation en eau potable. Pour l’heure, de nombreuses collectivités locales ont annulé ou reporté leur chantier et c’est l’incertitude à court terme pour le fabriquant de tuyaux en fonte et de plaques d’égouts.

Filière française pour l'eau potable

Pour le plus long terme, le directeur de l’usine, Ludovic Weber est plus confiant et espère que les élus locaux vont avoir le réflexe de faire travailler la filière française pour renouveler leur réseau d’eau à l’avenir avec pour l’heure l’incertitude sur les élections : « Ce n'est pas le moment où les maires ont nécessairement envie de lancer des chantiers, mais si la période électorale dure plusieurs mois, ça va faire beaucoup de mal, pas forcément à Pont à Mousson, mais à toute la filière ».

Le directeur espère que les élections municipales auront lieu au plus vite. © Radio France - Thierry Colin

Et le jeune cadre de poursuivre, « C'est extrêmement important que les donneurs d'ordre n'hésitent pas à contribuer à la relance économique nationale. Il faut que les maires et que les collectivités jouent le jeu. Plus tôt les élections ont lieu pour nous plus c’est favorable. Les collectivités doivent jouer le jeu et faire en sorte que l'économie locale redémarre en lançant les projets. Peut-être pas 100%, mais il faut un redémarrage, faute de quoi la filière de l'eau en France va souffrir, et notamment les petits acteurs».

Un tuyau compétitif et vertueux

Le directeur de l’usine espère un regain de patriotisme des maires qui vont être élus en France : «en terme de bilan carbone, c'est bien plus vertueux d'acheter des produits fabriqués en France que des tubes importés. Et par ailleurs, le plan de compétitivité sur lequel on travaille depuis 2017 vise justement à faire en sorte que l’on soit aussi compétitifs que les importations indiennes ou chinoises. »

Les cinq vestiaires réaménagés

La direction, en concertation avec les syndicats, a réorganisé l’usine : il a fallu tout repenser depuis les vestiaires jusqu'aux postes de travail, avec une attention particulière aux douches, aux sanitaires, au réfectoire et un minimum de distance entre les employés. Même les horaires de prise de poste et les numéros des casiers ont été changés pour éviter les embouteillages dans les cinq vestiaires de l’usine qui fait travailler en permanence plus de 200 personnes. En plus des masques généralisés, certains portaient déjà des FFP3 contre la poussière, des kits ont été distribués et même des thermos individuelles pour éviter la machine à café.

Une production réorganisée pour protéger les salariés du covid-19. © Radio France - Thierry Colin

Depuis plus d’un an : la direction négocie avec plusieurs groupes, européens et internationaux, la possibilité d’un partenariat. Le confinement a figé toutes les discussions selon la direction.

Le secrétaire du CSE, Julien Hézard, veut croire à un avenir pour l’industriel lorrain : «avec ce qu'on appelle le monde d'après, le monde post covid-19, peut-être que le groupe Saint-Gobain va se réaliser et garder PAM dans son giron, ce qui serait, à notre avis, la moins mauvaise solution » estime le délégué syndical CGT qui veut surtout que le savoir-faire lorrain soit préservé. Saint-Gobain Pam emploie plus de 1200 personnes en France, essentiellement en Lorraine.

Le secrétaire du CSE, Julien Hézard, veut croire à un avenir pour l’industriel lorrain. © Radio France - Thierry Colin

