La relance éco : à Pont-l'Abbé, elle lance sa boutique de relooking de meubles après le confinement

C'est un pari osé, un grand saut dans le vide pour Isabele Dominguez. Cette entrepreneuse a ouvert sa boutique de relooking de meubles le 15 juillet dernier, au 13 rue du Château à Pont-l'Abbé. Elle se lance dans l'aventure de la vente et de la bricole en pleine crise sanitaire, alors que plusieurs entreprises en subissent les effets. Pourtant, les clients sont déjà très réceptifs : "J'ai déjà beaucoup de monde ! J'ai vendu des meubles, de la peinture, j'ai déjà des commandes, ça démarre très bien. En 5 jours, j'ai fait plus de 1800 euros. C'est ma banquière qui va être contente".

La façade des Créas d'Isa © Radio France - Roméo van Mastrigt

Le saut dans l'inconnu

Elle propose aux clients de relooker des meubles de chez soi. Elle les rafistole un peu, les peint, leur donne une seconde vie. C'est un projet qu'elle mûrit depuis plus de deux ans. Avant ça, elle a travaillé un peu partout : responsable de rayon aux galeries Lafayette, directrice de camping, aidante familiale. Malgré le contexte, elle se sentait prête à se lancer dans l'aventure : "C'est le saut dans l'inconnu. Mais la ville de Pont-l'Abbé se prête bien à mon projet. Il y a une belle offre en terme de décoration et mon activité vient parfaire tout ça. En plus, je peux drainer une large population, du pays Bigouden jusqu'à Quimper".

L'intérieur de la boutique © Radio France - Roméo van Mastrigt

Une envie pour plus de local

Depuis le déconfinement, elle ressent chez les gens l'envie de plus de local et de circuits courts : "On n'a plus forcément envie d'acheter des meubles à pas cher et de mauvaise qualité dans les chaînes de grands magasins. Il y a une prise de conscience écolo et locale chez les gens". Justement, pour faire marcher l'économie locale, elle expose dans sa boutique plusieurs créations d'artisans du coin. On peut trouver des savons aux huiles essentielles de Lesconil, des poteries de Pouldreuzic ou des bijoux d'une créatrice de Ploneour-Lanvern. "Ça correspond à mon éthique, à mes valeurs pour plus de local. On a un vivier d'artistes du coin impressionnant, je voulais les mettre en valeur".

À partir de septembre, les Créas d'Isa proposera des ateliers de rénovation de meubles dans son atelier, au fond de sa boutique.