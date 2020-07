La relance éco : à Pontarion, le garage Dubranle remet les machines agricoles sur pied

Les agriculteurs n'ont pas arrêté de travailler pendant le confinement, tout comme ceux qui réparent leurs machines et leurs outils. À Pontarion, le garage Dubranle a soutenu les agriculteurs pendant toute la crise sanitaire en adaptant ses interventions.

"On a passé deux mois un peu compliqués" reconnaît Stéphane Aumaitre, le gérant du garage Dubranle, ouvert pour subvenir aux besoins des clients mais fermés au public. "Les grilles étaient fermées, les clients nous téléphonaient pour nous demander des pièces, on déposait le matériel à l'intérieur d'une grosse caisse, et les clients avaient juste à les récupérer."

"On ne peut pas laisser un client en panne"

Le garage Dubranle a travaillé avec un effectif minimum, pour survivre à la crise sanitaire devenue crise économique. "Habituellement ils sont cinq à l'atelier, ils n'étaient plus que deux", détaille le chef d'entreprise.

Aujourd'hui, le déconfinement se passe bien. "Nos différents fournisseurs ont du mal à se réapprovisionner, donc les commandes prennent un petit peu plus de temps, reconnait Stéphane Aumaitre. "Au niveau des ventes, globalement il y a un manque à gagner, parce qu'il y a des gens suite au confinement, n'ont pas pu commercialiser leurs animaux comme ils le souhaitaient, donc des entrées d'argent qui n'ont pas été faites, et le matériel n'a pas été renouvelé."

