La relance éco: à Pornic, la saison estivale se présente bien pour Camping-Car Park

Depuis 2011, Camping-Car Park développe un concept unique en France et en Europe : un réseau d’aires de camping-car avec un maximum de services, emplacement large, électricité, wifi, bornes pour faire le plein d’eau et collecter les déchets et eaux usées. Une entreprise qui était en pleine croissance avant le confinement et qui n’a pas attendu longtemps pour retrouver son rythme de croisière « Depuis le 11 mai, nous constatons une reprise très forte, les taux de fréquentation des week-ends de la Pentecôte et de l’Ascension étaient supérieurs à ceux du mois d’août ! » se réjouit Laurent Morice cofondateur de Camping Car Park. « Si tout va bien au niveau du Covid-19, on s’attend à une saison et une arrière-saison d’exception, supérieures à nos prévisions. On n’exclue pas de rattraper le retard dû au trois mois de fermeture pendant le printemps » poursuit le dirigeant de l'entreprise de Pornic.

Les Français présents

Des bons résultats alors que les touristes étrangers sont absents, ils représentent habituellement 30% de la clientèle de Camping-Car Park. Mais l’entreprise de Pornic peut compter cette saison sur les nouveaux campings caristes français « Depuis le 11 mai, nous avons beaucoup de création de nouveaux comptes, et ça va largement compenser l’absence partielle d’européens » déclare Laurent Morice.

Capture d'écran Camping-Car Park -

Un secteur en plein boom

Explosion des locations, hausse des ventes de camping-car neufs et d’occasions, ce secteur connaît depuis deux ans une forte croissance, phénomène renforcé avec le confinement « La crise sanitaire a fait prendre conscience aux touristes que le camping-car est vraiment la maison de vacances sur le dos. On peut conjuguer maison et destinations nouvelles chaque jour sans prendre plus de risque que de rester chez soi » affirme Laurent Morice. Un marché porteur qui va permettre à Camping-Car Park de poursuivre son développement. L’entreprise de Pornic dont le chiffre d’affaires progresse de 45 % en moyenne, tous les ans, va d’ici 2021 ouvrir une centaine d’aire de camping car supplémentaires en France mais aussi dans d’autres pays européens.

La relance éco: Camping-Car Park à Pornic Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?