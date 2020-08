La relance éco: à Pornic, un très bon mois de juillet pour la Fraiseraie

Après un printemps très compliqué en raison de la crise sanitaire, les clients sont de retour dans les boutiques de La Fraiseraie, véritable institution dans la région. « Par rapport à l’année dernière, nous progressons entre 10 et 20 % sur les points de ventes du littoral en juillet » indique Alain Têtedoie, le directeur de la Fraiseraie. Seule ombre au tableau, les quatre boutiques du centre-ville de Nantes, dont la toute dernière ouverte début juillet dans la cour du château, font moins bien que l’année dernière.

La Fraiseraie est une véritable institution en Loire-Atlantique - La Fraiseraie

Des bons résultats sur le littoral qui sont le fruit d’une météo favorable en juillet, beau et pas trop chaud, bref un vrai temps à manger des glaces. Mais pas de triomphalisme la Fraiseraie qui emploie 150 salariés l’été, voit son chiffre d’affaire de l’année plombé par la fermeture de ses boutiques pendant plus de deux mois au printemps « Nous avons au moins 15 % de retard sur le premier semestre, si on fait un bon mois d’août on va limiter la casse, mais on ne pourra pas récupérer ce qu’on a perdu entre mi-mars et mi-mai » analyse Alain Têtedoie. Ce qui n’empêche pas la Fraiseraie d’avoir des projets, l’entreprise de Pornic, qui fête cette année ses 50 ans, va ouvrir une crêperie dans la cour du château à Nantes à l’automne ou au plus tard début 2021.

La relance éco: La Fraiseraie Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?