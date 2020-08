La relance éco : à Pusey, la déchetterie a retrouvé une activité normale après une forte affluence post-covid

C'est du jamais vu ! Vous avez été nombreux, sans nul doute à faire du rangement pendant le confinement. Et ça s'est vu à la déchetterie de Pusey, en Haute-Saône.

La déchetterie a rouvert officiellement le jour du déconfinement. Impossible, malgré les demandes de certains particuliers de pouvoir pénétrer dans l'enceinte de la déchetterie avant cette date, même si une dérogation a été accordée pour les professionnels. Ainsi chaque vendredi, pendant le confinement, ils devaient prendre rendez-vous pour déposer leurs déchets.

Il y avait près de 800 voitures par jour

Pour les autres, il a fallu patienter jusqu'au 11 mai. Un jour qui a marqué les agents en service. "Ce jour-là, quand nous sommes arrivés _il y avait une fil de voiture sur plus de 400 mètres_", raconte Yann Colillieux, gardien de la déchetterie depuis deux et demi. Des embouteillages qui ont duré plusieurs jours. "On avait près de 800 voitures par jour pendant un temps", ajoute le gardien.

Sytevom a doublé les effectifs

Il a fallu aux hommes de la déchetterie faire maintenir l'ordre. "On a été obligé de réguler la circulation pour éviter tout problème mais aussi prendre en charge les gros apports de chacune des voitures". Parmi les déchets récupérés dans les bennes à disposition du public, il y avait beaucoup de pots de peinture, du mobilier et des vêtements. Des déchets habituellement peu nombreux, hors crise du covid.

La situation a obligé la société gérante, Sytevom a doubler ses effectifs pour faire face. Un quatrième agent est donc venu apporter son aide pour réguler les stocks à Pusey.

La déchetterie de Pusey a retrouvé une activité normale depuis quelque jours. © Radio France - Virginie Vandeville

Un retour au calme

Après la frénésie des premières semaines, l'activité a repris à un rythme quasi normal selon l'agent. Seuls les gestes barrières encore en vigueur indique un bouleversement au sein de la déchetterie.

"On ne doit pas s'approcher des gens. Ils doivent donc décharger et placer les déchets dans bennes tout seul. Cela a donné lieu à quelques frictions mais dans l'ensemble les gens acceptent de jouer le jeu", indique Yann Colillieux.

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h17 tous les jours sur France Bleu Besançon

France Bleu Besançon est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?