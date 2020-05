La relance Eco : A Puyoo, Francis Lavigne rajoute des masques à l'orthopédie

Traditionnellement tournée vers l'orthopédie et le confort, l'entreprise Francis Lavigne Développement à Puyoo a du se transformer. Désormais, elle propose aussi des masques pour adultes et enfants.

Créée en 1974, l'entreprise FLD est devenue au fil du temps l'un des spécialistes de l'orthopédie et des chaussures médicales. Installée à Puyoo, elle fabrique de nombreux produits à destination des pharmacies du Béarn et des Landes, mais aussi au fil des années pour la France et le monde.

A sa tête, Francis Lavigne a su développer l'entreprise familiale, y ajoutant des cabinets de podo-orthèse à Puyoo (Béarn), mais aussi à Saint-Paul-lès-Dax et Floirac.

Mais l'épidémie de Coronavirus puis les longs mois de confinement ont mis un coup d'arrêt momentané aux activités de la société. En attendant de pouvoir retrouver ses clients, mais aussi pouvoir alimenter le marché européen et international, l'entreprise n'est pas restée les bras croisés.

Des masques pour adultes et enfants

Francis Lavigne et ses équipes ont imaginé des masques lavables et réutilisables, à destination des adultes mais aussi des enfants. Avec le même souci de qualité et de confort qui les anime tout au long de l'année. En ce début de mois de juin, les premiers masques, en partie fabriqués à Puyoo, vont pouvoir être distribués aux collectivités locales et aux pharmacies.

