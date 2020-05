La relance éco : à Quiberon, du poisson pas cher pour soutenir la filière pêche

La filière pêche souffre aussi de la crise du coronavirus et à Quiberon dans le Morbihan, le maire Bernard Hilliet a pris une initiative afin d'aider les pêcheurs de sa commune. "Une cinquantaine de bateaux partent et reviennent chaque jour de Port Maria à Quiberon et ils débarquent du poisson de très grande qualité, nous voulons que cela se sache," confie l'élu qui a par ailleurs souhaité maintenir la criée municipale pendant le confinement.

Chaque jeudi une nouvelle espèce mise en avant

"Au début du mois de mars les prix ont légèrement baissé mais la situation est vite repartie grâce aux achats des Espagnols. Depuis le déconfinement c'est plus compliqué car ils n'achètent plus et les restaurants sont fermés," raconte Bernard Hilliet. Face à l'augmentation des volumes et la baisse des prix, le maire a donc réfléchi à une idée pour soutenir les ventes. Une convention a été passée avec les pêcheurs et les quatre poissonniers de la presqu'île afin de mettre en avant une espèce de poisson différente et de la proposer chaque jeudi à une prix attractif. Les informations seront communiquées sur la page Facebook de la ville.

"La semaine dernière, le merluchon était vendu 3,90 euros à l'étal ce qui est très intéressant." Le maire veut aussi inciter les habitants à consommer local et attirer des acheteurs des alentours. La convention a été signée pour un mois. "J'espère que tout va fonctionner et qu'on pourra développer l'idée chez les restaurateurs."