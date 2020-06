La relance éco : à Quimper, "Bar & Vape" maintient son service de livraison à domicile

La société quimpéroise de cigarettes électroniques, "Bar & Vape", a décidé de maintenir son service de livraison à domicile mis en place au tout début du confinement. Plus une question de lien social que de continuité de l'activité pour son PDG Yoann Cherreau, dont le doyen des clients a 96 ans.

Yoann Cherreau (à droite) et Ludovic Andréau dans la boutique "Bar & Vape" de Quimper

Lundi, à 19 heures, après sa journée de travail, Yoann Charreau a pris sa voiture. De Quimper, direction Pleyben et Douarnenez. Au début du déconfinement, sa société "Bar & Vape" a décidé de maintenir le service de livraison à domicile mis en place dans les tous premiers jours du confinement.

"Des zones comme le Cap Sizun ou Penmarc'h sont à la fois proches et éloignées de Quimper. Nous avions un client de Guilvinec très embêté car il était considéré comme personne à risque et ne voulait pas se déplacer. On a trouvé une solution."

L'entreprise enregistre les commandes par téléphone et, si elles sont passées avant 15 heures, les livre en soirée dans tous le Sud Finistère. Le montant du service est croissant selon l'éloignement du site de livraison.

Notre client le plus âgé a 96 ans. La Vape n'est pas que pour les jeunes (...) Pour moi qui viens du service à la personne, il fallait maintenir un lien. Il pouvait passer par ce service."

L'entreprise gère aussi un bar, comme son nom l'indique. Il a rouvert mardi, rue de Bénodet à Quimper.

