"La relance éco" : à Quimper, le groupe Kerne va embaucher pour satisfaire tous ses clients

Le Groupe Kerne qui regroupe les entreprises Kerne Elagage, Bro Leon Elagage, Kerne Paysage et Valoribois avait anticipé la fin du confinement pour amorcer la relance et reprendre ses activités. Le groupe basé à Quimper, dans le Finistère est spécialisé depuis près de 40 ans dans l'entretien des arbres et la création de jardins.

80 personnes sont employées sur l'ensemble de la région, principalement dans le Finistère et les Côtes-d'Armor.

On est resté fermé totalement pendant près de trois semaines

"Comme tout le monde, nous avons fermé les entreprises le 17 mars, ça a été compliqué parce qu'on était dans une période où, d'un côté on nous disait de rester à la maison, et de l'autre de rouvrir les entreprises, témoigne le gérant du groupe Kerne Quentin Puech. On est quand même resté fermé totalement pendant près de trois semaines."

Une reprise progressive en tenant compte des mesures de sécurité

Petit à petit, les employés du groupe Kerne sont revenus sur les chantiers "en ayant bien évidemment au préalable pris les dispositions nécessaires pour respecter tous les gestes barrières, en donnant tout l'équipement, gel désinfectant, masques..." Quentin Puech est bien conscient que ces nouvelles procédures engendrent des coûts supplémentaires pour son entreprise, comme la règle d'un salarié par véhicule, "mais c'ést nécessaire, on n'aurait pas pu reprendre sinon. De rester à l'arrêt, ça coûte très cher aussi."

On va devoir embaucher entre 5 et 6 personnes pour nous aider à faire les chantiers

Quentin Puech a souhaité relancer la partie commerciale de son groupe dès le mois d'avril, avant la fin du confinement. "Ca a permis de valider la possibilité de remettre tout le monde sur le terrain depuis le 11 mai." Car les clients sont là "dès que nous avons remis en place le standard, nous avons reçu de nombreux appels."

Et pour pouvoir satisfaire tout ses clients, le groupe Kerne a décidé de recruter dans les prochaines semaines. "on travaille par rapport aux saisons, on a un timing à respecter qui fait, qu'au final, on va devoir embaucher entre 5 et 6 personnes pour nous aider à faire les chantiers cet été."

