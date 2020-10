La relance éco : à Quimper, le marché de la crêpe tente de se relancer

Le marché de la crêpe accueille un nouveau venu à Quimper : le Barapom et son concept original. Le restaurant, ouvert fin septembre, propose des crêpes servies dans des cornets. Le restaurant a déjà ses habitués. Stéphane y vient régulièrement : "On y mange rapidement, sur le pouce, comme un hot-dog. C'est un vrai snack, comme dans un fast-food, mais avec des crêpes."

Le Barapom à Quimper © Radio France - Roméo van Mastrigt

Le patron de l'établissement Tuncay Aydogdu veut se différencier de l'offre actuelle : "Ce qu'on voulait, c'était un service en continu car les gens n'ont plus le temps de manger le midi. Quimper, c'est très administratif, il y a beaucoup de bureaux et de collégiens. Même si les débuts sont un peu en dents de scie, on commence doucement à trouver notre public".

Un peu plus loin, à la crêperie Le Masson, les crêpes circulent sur un manège mécanique. Ici, ce n'est pas la grande forme, confirme Martine, qui travaille ici depuis 30 ans : "On ne voit plus les touristes. Il y a moins de passage. .. Même l'été, on fonctionne plus grâce aux Parisiens mais ce sont surtout des locaux qui sont venus visiter. C'est vraiment calme". Pourtant, la crêpière n'est pas pessimiste : "ça devrait revenir pour la deuxième semaine de la Toussaint. Enfin, on espère". En attendant, la crêperie Le Masson peut compter sur ses livraisons pour les grandes surfaces pour rester à flot.