"La relance éco" : à Quimper, An Tour Tan réinvente ses activités audiovisuelles

Basée à Quimper et spécialisée dans la captation et la production audiovisuelle, l'entreprise An Tour Tan compte deux salariés permanents et elle fait travailler une cinquantaine d'intermittents pendant l'année. Et elle a subi une forte chute d'activités pendant le confinement, liée aux annulations d'événements culturels et sportifs, avant de se réinventer.

"On a eu des craintes en voyant tous les événements s'annuler au fil des mois de mars et d'avril, et ensuite les festivals de l'été qui représentent 50% de notre chiffre d'affaires annuel", raconte Nicolas Gonidec, le directeur d'An Tour Tan. Mais l'entreprise a vite rebondi, en s'adaptant aux nouveaux besoins de cette période particulière.

Des nouveaux services

"On s'est dit qu'il fallait aller de l'avant et utiliser notamment ce qu'on sait faire en terme de streaming live et de visioconférence pour proposer de nouveaux services. Et l'activité est repartie de manière fulgurante depuis début mai", explique Nicolas Gonidec avec le sourire.

Des entreprises font désormais appel à An Tour Tan pour des visioconférences ou des directs sur internet. Les collectivités territoriales ont aussi besoin de ce type de prestations pour pouvoir rendre publics les conseils municipaux ou communautaires.

Le "Ségur de la santé"

Et An Tour Tan, qui collabore avec une filiale Orange depuis des années, a été missionné pour assurer lundi dernier le direct d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, à l'occasion de l'ouverture du "Ségur de la santé". Le début de sept semaines de discussions entre les personnels du monde de la Santé et le gouvernement.

"C'était un gros morceau. Le challenge était de le faire à distance (ndlr : de Quimper) _et de gérer les 300 spectateurs_. Ils étaient certes virtuels mais bien réels derrière leur ordinateur, explique Nicolas Gonidec. Il fallait les retourner jusqu'au ministère, les afficher sur les écrans derrière le ministre et assurer la sécurité de tout cela. On a inventé une solution technique en un temps record. Ça a très bien fonctionné ! On espère que ça nous amènera d'autres prestations du même type."