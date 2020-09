La nouvelle éco : à Quimperlé, un couple de passionnés ouvre une librairie fantasy et médiévale

Linda et Guillaume se sont rencontrés grâce à leur passion commune pour la fantasy et la littérature médiévale. "À 40 ans, on s'est dit qu'il fallait qu'on change de vie. On ne voulait pas mourir sur des regrets", explique Linda Assandri-Grimout, un tee-shirt Kaamelot sur les épaules. Pendant leur visite de Quimperlé, ils flashent sur la ville et ses petites rues. Un local est libre, rue Savary, entre la basse et la haute ville.

Déjà plus de 1150 références chez Excalibris © Radio France - Roméo Van Mastrigt

L'occasion rêvée pour installer leur nouveau commerce, Excalibris, une librairie spécialisée nommée en référence à la célèbre épée du Roi Arthur. On y trouve pour le moment 1150 références fantasy et médiévale : le Trône de Fer, l'Assassin Royal, Harry Potter ou les Livres du Disque-Monde. Il y a également des livres sur le bien-être ou plus ésotériques.

Déjà beaucoup de clients

La librairie, ouverte le jeudi 13 août, a déjà son petit succès. "On fait à peu près 15 tickets à 20 euros. C'est totalement dans la moyenne de ce qu'une librairie spécialisée peut faire", raconte Linda, autrefois documentaliste chez Air France. Les clients peuvent également acheter des confiseries à déguster en lisant leur livre.

Cadoc, le chien, accueille les clients © Radio France - Roméo van Mastrigt

Derrière le comptoir, une gigantesque fresque en trompe-l'oeil fascine les visiteurs. "On nous demande si c'est la bibliothèque d'Harry Potter", s'exclame la gérante qui tient la boutique avec son compagnon. Devant la porte, le chien Cadoc, la mascotte du magasin, accueille les clients.

Une rue qui renaît

Il y a déjà 8 nouveaux commerces qui ont ouvert à Quimperlé ces derniers temps. Ils sont 4 à s'être installés rue Savary, autrefois un peu désertée. "Les gens sont très heureux de voir de nouveaux commerçants dans cette rue de passage, entrez la haute et la basse ville", indique Linda Assandri-Grimout. Elle précise avoir été séduite par la politique d'installation de la municipalité et de l'accueil reçu par les habitants de Quimperlé, "qui nous soutiennent en vrai et sur les réseaux sociaux, ici et dans les environs".

La devanture d'Excalibris, rue Savary © Radio France - Roméo van Mastrigt

À la rentrée, le rocher d'Excalibur va orner le milieu de la pièce accompagné de la célèbre épée magique du Roi Arthur. "On attend l'élu de Quimperlé qui saura la retirer", sourit la libraire.