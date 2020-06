La relance éco : à Reims, la maison de Champagne Ruinart vise un public de proximité

La maison Ruinart, la plus ancienne maison de Champagne, accueille à nouveau du public depuis le week-end dernier à Reims (Marne). En plus des traditionnelles visites de caves, Ruinart propose désormais un brunch aux visiteurs. Une idée qui n'est pas innocente, née pendant le confinement.

Comme tous les secteurs, le monde du Champagne subit aussi les effets de la crise du Covid-19. À Reims (Marne), la maison Ruinart, la plus ancienne maison de Champagne, accueillie à nouveau du public depuis le week-end dernier, dans le respect des gestes barrière ce qui demande une adaptation notamment pour les visites et dégustations.

Faute de touristes étrangers : attirer des visiteurs français

La maison Ruinart a une réputation internationale. Sur une année classique, 70% de sa clientèle est internationale et 30% est française. Les visiteurs sont souvent des clients américains, japonais dont il va falloir se passer "au moins jusqu'à la fin de l'année", estime Olivier Livoir, responsable de l'hospitalité chez Ruinart. "L'idée était donc d'attirer des visiteurs plus locaux, sauf qu'en Champagne la visite de caves n'a plus rien d'inédit. Il a fallu se réinventer et se montrer accessible", complète Olivier Livoir.

Brunch et visite en casque de réalité virtuelle

Cette relance se fait donc au travers d'un brunch, "pour donner envie aux personnes de venir se détendre autour d'un verre et d'un buffet" et d'une visite des caves en réalité virtuelle qui permet de découvrir des lieux normalement interdits lors d'une visite classique. "C'est une expérience à vingt euros qui permet de donner accès à la maison à ceux qui n'ont pas les moyens de débourser soixante-dix euros pour une visite traditionnelle", argumente le responsable de l'hospitalité.

Descendre réellement dans les caves reste possible malgré le Covid-19. Pas plus de dix personnes, guide compris, masque et distanciation physique obligatoires. "L'inconvénient c'est de se mettre un peu au sport avant de venir. Il y a 170 marches à descendre mais surtout à remonter car l'ascenseur est interdit car la distanciation est impossible. Seuls les personnes à mobilité réduite peuvent l'utiliser. Le plus différent, post-crise, c'est la dégustation. Évidemment à cette occasion le visiteur va retirer son masque donc c'est là qu'il faut être le plus prudent. On a réorganisé nos espaces de dégustation, la méthode de service. C'est un rituel un peu différent, on a réussi à conserver les échanges, la chaleur, l'esprit de partage", atteste Olivier Livoir.

Une soixantaine de réservations pour la journée de dimanche © Radio France - Maison Ruinart

La maison Ruinart propose désormais un brunch et une visite virtuelle des caves © Radio France - Stéphane Maggiolini

Préparation du brunch © Radio France - Maison Ruinart

Une cave de la maison Ruinart © Radio France - Stéphane Maggiolini