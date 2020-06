La relance éco : à Reims, toutes les saveurs siciliennes chez Mizzica

L'ouverture était prévue il y a 3 mois. Mais le confinement a stoppé net le projet et les travaux pour transformer l'ancien local vétérinaire en épicerie fine sicilienne. Aujourd'hui, tout est enfin prêt et Mizzica peut ouvrir ses portes au numéro 51 de l'avenue Jean-Jaurès. Un projet qui a mis des années avant de se concrétiser. Le projet de deux amis, deux ardennais, Benjamin Tisserand et David Wanlin. Le premier a beaucoup roulé sa bosse dans la restauration, le second installé en Italie depuis vingt ans et finalement les deux amis ont décidé de s'associer pour importer des produits siciliens à Reims.

Un arancino sur le pouce

Sur place, les clients pourront acheter mais aussidéguster puisqu'un bar à manger est installé. Les produits viennent directement de Sicile - sauf quelques produits comme les fromages AOP parmesan et gorgonzola qui viendront d'Italie. Sur le présentoir, forcément, le célèbre arancino, ces petites boulettes de riz et de légumes. Le patron, Ben Tisserand nous promet toutes les saveurs siciliennes . Des livraisons en direct avec un transporteur qui vient à Reims chargé de produits siciliens et qui repart chargé de champagne à destination d'une entreprise de distribution alimentaire sicilienne.

