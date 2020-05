La relance éco : à Rennes, les nouvelles missions de désinfection pour l'entreprise Neveu nettoyage

La mission des entreprises de nettoyage n'est plus seulement de dégager la poussière et laver les sols. Depuis le déconfinement, il faut désormais tout désinfecter. Neveu nettoyage, près de Rennes, assure le service dans des bus, des commerces ou des bureaux.

Après une période difficile pendant le confinement, le travail a repris de manière intense depuis le 11 mai chez Neveu nettoyage, à Saint-Grégoire au nord de Rennes. Cette entreprise familiale, désormais gérée par Léo Julien, le fils du fondateur, emploie plus 120 salariés. Des hommes et des femmes qu'il a fallu équiper de masques, de gants, et de combinaisons en tissu pour intervenir plus fréquemment dans les bureaux, ou les magasins. "Nous avons changé de techniques, et de produits.

Avant, il fallait nettoyer, aujourd'hui il faut désinfecter, avec des produits bactéricides ou virucides, des produits plus coûteux et pas toujours facile à trouver car la demande est forte en ce moment" explique le directeur de l'entreprise.

Les salariés ont dû être formés pour ces nouvelles missions. "il a fallu par exemple expliquer comment on utilise les masques, ne pas mettre les mains sur la partie devant. Comment retirer les gants, sans risquer d'éventuelles contaminations".

Leo Julien, directeur de Neveu nettoyage, Abdillah Assani, salarié, et Kevin Durand directeur de Kéolis armor à Montgermont © Radio France - Céline Guétaz

Des demandes d'interventions plus régulières et plus denses

Parmi les clients de Neveu nettoyage, il y a des commerces, à qui l'entreprise peut d'ailleurs délivrer des attestions de désinfection. Il y a aussi des collectivités locales, ou encore Kéolis armor qui gère un parc de 75 bus et une quinzaine de cars. Des véhicules qui sont désinfectés quotidiennement. "Nous avons de nouvelles exigences plus strictes. Tout doit être désinfecté dans le véhicule, le poste de conduite, le volant et les manettes, mais aussi les rembardes en métal, les boutons stop, les accoudoirs" explique Kevin Durand, le directeur de ce site de Kéolis Armor. "Le tout en 15 minutes en moyenne par véhicule" ajoute Léo Julien qui précise "qu'il ne demande pas aux salariés de faire vite. L'exigence, c'est d'abord d'être sûr que tout soit fait pour éliminer l'éventuelle présence du virus".

Des besoins en main d'oeuvre

Louise Tuhaux, est salariée chez Neveu nettoyage depuis quelques jours. En plein travail dans le bus, l'étudiante explique qu'elle a trouvé ce job en attendant de pouvoir reprendre ses études d'ingénieur en octobre. Comme elle, ils sont nombreux à être recrutés habituellement l'été par Neveu nettoyage "mais avec le confinement, ces étudiants sont disponibles depuis le mois d'avril". L'entreprise a d'ailleurs encore des besoins en main d'oeuvre pour assurer ses missions de nettoyage et de désinfection.