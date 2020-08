La Relance éco - à Rennes, la patinoire le Blizz rouvre enfin

A l'entrée du Blizz, une vingtaine de personnes font la queue pour profiter à nouveau de la glace. Camille revient pour la première fois depuis la réouverture : "Ca fait du bien, on est contents de revenir patiner, après le confinement ça change ! Ca m'avait manqué, je ne voulais faire que ça : patiner !" assure le jeune homme.

Ici, tout a été mis en place au niveau sanitaire pour cette réouverture, comme l'explique le directeur de la patinoire Benoit Croguennec : "On limite énormément la jauge : 70 personnes pour la première semaine, 110 pour les suivantes. On désinfecte les patins, on nettoie l'installation toutes les heures et demi puisqu'on fait des sessions d'une heure et demi au lieu de quatre heures précédemment. Puis on referme une heure, on nettoie, on recommence... Tout le monde doit porter le masque et se nettoyer les mains régulièrement." Une partie des sanitaires a également été condamnée, et des vitres en plexiglas protègent le personnel en caisse et à la location des patins.

Les prix ont été baissés, puisque les temps de patinage sont réduits. Côté financier, la patinoire a tenté de tenir le coup ces cinq derniers mois : "On a limité la casse. Notamment sur les dépenses d'énergie. On a pu bénéficier du chômage partiel. Mais évidemment, on a des pertes d'exploitation, les vacances de Pâques notamment, où on a beaucoup de fréquentation. L'été c'est moins le cas, donc jusqu'au mois d'août on peut dire qu'on limite la casse. Mais si on doit garder cette jauge l'année prochaine, là ça va devenir compliqué."

Il y a des contraintes aussi pour les patineurs, comme celle de porter un masque sur la glace. Pas forcément très agréable si l'on en croit Ronan, qui fait une pause après quelques minutes de glisse : "C'est très dur de respirer. On a l'habitude de ventiler quand on va vite, et là le masque nous coupe au moment d'inspirer. Mais ça reste sympa !"

La patinoire est ouverte tout l'été, sauf les week-ends. La direction conseille aux visiteurs de réserver leurs billets en ligne.