La relance éco : les piscinistes bretons sont débordés depuis le confinement

Situé dans la zone industrielle de la Mézière, le magasin de l'entreprise Piscines and Spa 35 croule sous les commandes de piscines. Manon Baranzelli est vendeuse :

Après le confinement, on a eu énormément de demandes dès la réouverture. Je pense que chaque personne essaie de faire attention à ses espaces extérieurs afin de pouvoir profiter au maximum de sa maison et de son jardin, depuis ce qui nous est arrivé au mois de mars. Et puis, de manière générale, la piscine se démocratise également peu à peu pour le particulier.