La relance éco: a Rezé, JVD, le fabricant de distributeurs de gel hydroalcoolique poursuit son développement

Depuis février, JVD enregistre des ventes records de distributeurs automatiques de savon et de gel hydroalcoolique. De quoi conforter cette entreprise de Rezé dans son projet d’agrandissement et de développement de nouveaux produits.

Unique fabricant en France de sèche-mains électriques et de distributeurs automatiques de savon et de gel hydroalcoolique, JVD depuis le mois de février a un carnet de commandes qui déborde « On est passé de quelques dizaines de milliers de distributeurs de savon et gel hydroalcoolique produits l’année dernière à des centaines de milliers cette année » indique Thierry Launois, directeur général de cette entreprise.

Un marché prometteur

Pour répondre à la demande , JVD a recruté des travailleurs intérimaires, doublant ainsi l’effectif de son site de production (de 48 à plus de 100 salariés). Si aujourd’hui la demande est moins importante qu’au printemps,Thierry Launois est très optimiste pour la suite, selon lui les distributeurs de savons et gels hydro-alcooliques ont un bel avenir devant eux « Les sites qui ont accueilli du public avant le déconfinement ont installé des distributeurs automatiques de gel, ceux qui ont ouverts ensuite ont souvent fait avec les moyens du bord donc il reste encore beaucoup de sites à équiper »

Un plan de développement

JVD veut profiter de cette belle dynamique pour continuer à grandir, mais aussi pour développer des nouveaux produits, comme les distributeurs connectés qui indiquent en permanence le niveau de remplissage de savon ou de gel « On investit également dans un autre domaine : l’amélioration de la qualité de l’air, qui représente selon-nous, le nouveau défi pour le secteur de l’hygiène dans les années à venir » déclare Thierry Launois. Confiant en son avenir, l’entreprise de Rezé fait construire un nouveau site de production qui sera livré en juin 2021.

La relance éco : JVD à Rezé Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?