La relance éco : à Rezé, la forte demande de produits en circuits courts dope Vite mon marché

Créée en 2018, Vite Mon marché livre, en une heure ou dans la journée, sur Nantes, La Roche-sur-Yon et Rennes, des produits frais et bio venus tout droit d’une cinquantaine de producteurs locaux. Si la startup était déjà en croissance avant cette crise, le confinement a boosté son activité « Le soir où Emmanuel Macron a annoncé le confinement, on avait des commandes qui tombaient toutes les deux minutes. On est passé de 100 à 500 commandes par jour. C’était fou, on avait peur d’exploser en vol et de ne pas être capable de répondre à la demande » raconte Reynald Naulleau cofondateur de Vite Mon marché. Devant l’afflux de commande la startup nantaise est obligée de recruter en urgence « En deux jours on est passé de 30 à 70 salariés » déclare en rigolant le chef d’entreprise.

Capture d'écran Vite mon Marché -

Un concept dans l’air du temps

Aujourd’hui l’entreprise nantaise emploie 50 salariés et connaît toujours une forte activité, grâce à son concept qui répond complètement à la demande du moment : des produits locaux vendus en circuit court. Alors est-ce que cette tendance de consommation va perdurer selon Reynald Naulleau « Je m’interroge sur le pouvoir d’achats de nos clients à la rentrée. Avec la crise économique qui s’annonce, les consommateurs pourront-ils encore acheter des produits locaux, bio en circuits courts qui coûtent un peu plus cher qu’en grande surface ? »

Une interrogation qui n’empêche pas Vite mon Marché d’accélérer son développement, la start-up nantaise sera dans les prochains mois à Saint-Nazaire, Angers et Vannes. Objectif couvrir tout le nord-ouest de la France fin 2020, avant de s’attaquer au sud-ouest en 2021. Reynald Naulleau et s_on assoc_ié Nicholas Hoddevik ambitionnent même de dupliquer leur concept dans les grandes capitales européennes en 2022.

