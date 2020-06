« La relance éco » : à Rezé, une reprise en demi-teinte pour le restaurant la Civelle

Elisabeth Leduc gère deux restaurants dans l’agglomération nantaise, La Civelle à Rezé et le Monte-Cristo à Vertou. Une dizaine de jours après la réouverture de ses deux établissements, le bilan est mitigé, entre incertitude et espoir.

La Civelle située dans le quartier de Trentemoult à Rezé, est une véritable institution nantaise, le Monte-Cristo à Vertou est spécialisé dans la cuisine italienne. Depuis le 2 juin, ces deux restaurants accueillent de nouveaux leurs clients, évidemment en appliquant les nouvelles règles sanitaires. Et après une dizaine de jours d’activité le bilan est mitigé pour Elisabeth Leduc, gérante de ces deux établissements « Il y a eu un engouement à la réouverture, mais on s’est très vite aperçu, avec le télétravail, que la clientèle du midi n’est pas au rendez-vous ». Résultat une perte du chiffre d’affaire d’au moins 50%.

Pour compenser cette perte, la vente à emporter est peut-être la solution. La Civelle comme le Monte-Cristo ont proposé ce service pendant le confinement, Elisabeth Leduc souhaite maintenant prolonger cette offre « On n’est pas trop pour l’ubérisation de nos produits frais…mais on veut avant tout préserver notre chiffre d’affaires pour pouvoir garder nos employés » Au total 35 salariés travaillent sur ces deux restaurants. Elisabeth Leduc en est convaincue, tout va se jouer cet été pour la Civelle et le Monte-Christo situés sur deux sites touristiques.

Le restaurant le Monte-Cristo à Vertou, et sa terasse donnant sur la Sèvre - Le Monte-Cristo

Tous au resto

Malgré cette situation tendue, la gérante de ces deux restaurants veut rester positive « Je suis confiante, j’espère que maintenant que les chiffres sur l’évolution de cette pandémie sont rassurants, les gens vont retrouver le chemin des restaurants »

Les clients attendus à la Civelle à Rezé, au Monte-Cristo à Vertou et dans l’ensemble des restaurants de la région et de France. Finalement le meilleur moyen de soutenir ce secteur durement touché par cette crise sanitaire, c’est d’aller au resto.

La relance éco : la Civelle à Rezé et le Monte-Cristo à Vertou Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?