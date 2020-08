La relance éco : à Riom, l'entreprise Bacacier a boosté ses ventes en ligne

Les ventes en ligne ont cartonné ces derniers mois. La société Bacacier, basée à Riom, est spécialisée dans l'habillage métallique des bâtiments depuis 25 ans. En 2018, elle s'est orientée vers le numérique avec la branche Yousteel, qui lui permet de vendre ses produits en ligne. Le président du groupe Jean-Christophe Vigouroux explique : "Nos produits étaient au départ destinés à des professionnels. On a revisité ces produits pour les rendre accessibles à des particuliers et c'est monté petit à petit en charge."

Avec le confinement et la fermeture des magasins de bricolage, les ventes ont quintuplé. "En un an et demi, on est passés de zéro à vingt commandes par jours. Pendant le confinement, nous sommes montés jusqu'à 100 commandes." Aujourd'hui elles continuent, à hauteur de 30 commandes par jour. "On a doublé le rythme d'activité de notre métier en ventes en lignes."

Coup de boost

La période Covid a été un coup de boost pour Bacacier. L'entreprise a réussi à rattraper le chiffre d'affaires perdu pendant confinement : "Notre mois d'août sera bien meilleur que celui de 2019. On est très confiants pour l'avenir. Quand il se met à pleuvoir, vous avez deux solutions : soit vous essayez de vous cacher, soit vous dansez entre les gouttes. Je pense qu'on est bien partis pour danser entre les gouttes !" Le dirigeant compte se développer davantage sur le web.

En janvier dernier, le groupe s'installait sur l'ancien site de la Seita. La manufacture de tabac a fermé ses portes il y a 3 ans en laissant 239 salariés sur le carreau. Aujourd'hui, 60 personnes travaillent sur le site de Riom. Jean-Christophe Vigouroux espère pouvoir atteindre les 225 employés à l'horizon 2024.

Emma Saulzet