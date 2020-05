La relance éco : à Rives-en-Seine, une maison de la presse se lance en plein pendant la crise du coronavirus

"J'ouvre et je ne veux rien lâcher." Nathalie Hamel va mettre toute sa détermination à lancer et maintenir sa maison de la presse, carterie, papeterie sur la place d'Armes de Rives-en-Seine ( Caudebec -en -Caux) en plein milieu de la crise du coronavirus. Ouvrir un tel établissement n'est déjà pas chose aisée. La tendance est plutôt à la fermeture des maisons de la presse ces derniers temps en raison de la baisse des ventes des journaux et magazines.

Mais Nathalie Hamel est motivée et a de l'expérience dans le domaine puisqu'elle a tenu pendant 7 ans la pizzeria Le Vivaldi à Caudebec-en-Caux puis un autre restaurant à La Mailleraye jusqu'en octobre dernier. Et l'ancienne restauratrice est soutenue par la Ville, son maire, Bastien Coriton, et ses commerçants.

Ce soutien est le bienvenu tant l'ouverture de la maison de la presse, comme de nombreux autres commerces et entreprises, a été perturbée par le coronavirus. "Nous devions ouvrir le 1er mars mais il y a eu du retard dans les travaux donc on s'est dit qu'on allait ouvrir le 1er avril et puis finalement, le coronavirus est arrivé donc on n'a pas pu ouvrir."

Mais dès lundi 18 mai, le commerce a ouvert ses portes. A l'intérieur comme à l'extérieur, tout n'est pas encore au point puisque la façade n'est pas terminée et qu'il manque des meubles, fabriqués à Toulouse (Nathalie Hamel est en partenariat avec le groupe NAP) et qui n'ont pas pu arriver jusqu'en Normandie à cause du confinement.

Cette arrive réjouit beaucoup d'habitants au rendez-vous. "Cela faisait un an qu'il n'y avait plus de maison de la presse ici et les habitants sont assez âgés donc attendaient avec impatience le retour des journaux. Je vends beaucoup de jeux pour les enfants et de mots croisés"

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Normandie.