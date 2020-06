La relance éco : à Roanne, Frobert spécialiste de la machine à coudre tourne à plein régime

Si un secteur n'a pas connu la crise ces derniers mois, c'est bien celui des machines à coudre très prisées pour la confection de masques de protection contre le coronavirus. Julien Solari est l'un des responsables de l'entreprise Frobert à Roanne. Et il a le sourire.

"On a eu beaucoup de clients, beaucoup de particuliers déjà pour réparer des machines qu'on a ressorties des placards. Ces deux derniers mois, on a travaillé deux à trois fois plus, du lundi au samedi sans compter nos heures. Et on a eu aussi beaucoup d'industriels qui nous ont passé des commandes pour plusieurs dizaines de machines, là aussi pour des fabrication de masques."

Un 2e établissement déjà ouvert du côté de Nantes

"Avant le Covid, on avait déjà remarqué que ça repartait dans notre secteur", détaille Julien Solari. "Il y a un an et demi, on a d'ailleurs ouvert un deuxième établissement du coté de Nantes ou il y a beaucoup de petites entreprises dans la confection. Mais c'est vrai qu'avec la crise et le besoin de masques par dessus, on a encore pu se développer et vendre plus de machines."

Rupture de stock à prévoir ces prochaines semaines

L'une des questions qui revient le plus, c'est de savoir s'il reste des machines à coudre en stock, reconnait le responsable de la maison Frobert. "Ç'a a été une vraie razzia. On a commandé des machines familiales après le confinement mais notre fabricant s'est fait prendre un peu de court."

On devrait avoir des machines à coudre début juillet, voire août. Elles arriveront au compte goutte. - Julien Solari, un des responsables de l'entreprise Frobert

"On devrait en avoir début juillet, voire août. Elles arriveront au compte goutte. Vous pouvez les réserver à l'avance. Et à la livraison, on propose une formation sur le matériel. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a vu la clientèle s'ouvrir un peu au niveau de l'âge. Car ça reste un monde féminin. L'homme vient au magasin oui, mais pour porter la machine," conclut Julien Solari.

