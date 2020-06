La relance éco : A Roche la Molière, la jeune entreprise Inovaterre veut très vite sortir de la crise

L'entreprise au moment du confinement n'avait que quelques semaines d'existence. Mais son créateur et gérant Philippe Fornet se bat pour assurer sa pérennité.

Entretien avec Philippe Fornet, gérant d'Inovaterre Copier

Philippe Fornet, est ce que cette crise de la COVID a été encore plus difficile pour une jeune entreprise que pour une entreprise déjà installée?

Nous avons ouvert notre magasin mi janvier 2020 et la pandémie nous a bloqué deux mois après, alors que nous devions organiser notre journée d’inauguration, qu’on a été forcé d’annuler. Toutes les rencontres avec les professionnels que nous devions faire également ont été annulées ou reportées à des dates ultérieures qui ne sont pas encore définies.

Vous aviez des salons par exemple qui n’ont pas eu lieu ?

On devait faire «Couleur Nature» à Andrézieux-Bouthéon et c’est annulé au mois de septembre prochain, on devait faire «La foire Bio» d’Aurec–sur-Loire et c’est annulé également. Heureusement, il me reste encore «Tatou Juste» prévu au mois de novembre, mais du coup ça fait loin alors on s’est penché beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour faire de la communication, ce qui nous a tout de même permis de faire des ventes durant la pandémie

Rappelez-nous d’abord quelle est votre activité, parce que c’est intéressant de la situer.

Nous sommes un magasin spécialisé dans les produits naturels pour la construction, la décoration et l’habitat. Donc, on vend tout ce qui est isolant, laine de bois, ouate de cellulose, isolants a base de chanvre. Après on fait toute une gamme de produits de finition. Teinture naturelle à base d’huile végétale ainsi que toute une gamme d’enduits à la terre.

Quel est votre constat aujourd’hui sur l’incidence de cette pandémie sur votre activité ?

On est surtout ralentis dans notre déploiement commercial. Toutes les personnes avec qui nous étions en contact avant l’arrêt, aujourd’hui ne sont plus forcément disponibles. Elles reportent tous les rendez-vous au mois de septembre, au mieux, parce que pour les professionnels, il faut redémarrer leurs chantiers.

C’est du report, c’est pas forcément de l’annulation ?

Oui, même si c’est un report, du point de vue de la trésorerie il n’y a pas de marchés qui rentrent , et donc il faut arriver à tenir le coup sans trop de rentrées d’argent. On est loin des objectifs naturellement, mais on est toujours sur e pente en croissance, du coup, on est plutôt optimistes pour la suite des événements et on garde le moral.

Le site d’inovaterre se retrouve sur ici

