La relance éco : à Rochefort-du-Gard, Piratland repart à l'abordage malgré le Covid

Depuis plus de deux mois maintenant, les enfants et les parents peuvent de nouveau profiter des attractions de Piratland. Installé depuis 8 ans à Rochefort-du-Gard, le parc a retrouvé un niveau d'affluence presque normal depuis le déconfinement : "Les débuts ont été assez calmes, mais petit à petit notre activité reprend son rythme, explique Fabien Legroux, co-gérant de Piratland. On a sorti deux nouvelles attractions cet été, nous avons beaucoup communiqué dessus."

Ce parc s'adresse principalement aux enfants de 1 à 12 ans. Les parents, craintifs à l'idée de revenir dans un lieu très fréquenté avec le contexte sanitaire ? "Oui comme tout le monde, les parents étaient un peu dubitatifs au début, confesse Fabien Legroux. Mais rapidement, ils ont remarqué que les mesures anti-Covid étaient mises en place." Les employés du parc sont équipés de masques, des bornes de gel hydroalcoolique sont présentes un peu partout sur le site, ainsi que du marquage au sol pour faire respecter la distanciation sociale.

Comment gérer les gestes barrières avec de jeunes enfants, qui ont tendance à poser leurs mains un peu partout ? Là aussi, les équipes se sont organisées en "nettoyant très régulièrement les barrières touchées par les petits et le matin, les jeux gonflables sont désinfectés aussi", explique Fabien Legroux.

Piratland, à Rochefort-du-Gard. Ouvert tous les jours, de 10h à 19h. Entrée gratuite.