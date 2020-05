La relance éco : à Rochefort-sur-Brévon, ce propriétaire de chambres d'hôtes accueille de nouveau des clients

Depuis lundi, les Français peuvent se déplacer dans un rayon de 100km autour de chez eux. Tous ceux qui sont restés plusieurs longues semaines enfermés dans leur appartement, sans terrasse, sans balcon, ont envie de prendre l’air. C’est le cas notamment des Parisiens, qui se sont rué vers les chambres d’hôtes et gîtes d’Ile-de-France.

Une aubaine pour les propriétaires, qui n’avaient pas de clients depuis des mois. En Côte-d’Or, la reprise est plus progressive, mais bien présente. C’est le cas pour Mathieu Bouchard, propriétaire de chambres d’hôtes à Rochefort-sur-Brévon, près de Châtillon-sur-Seine. Il commence à avoir de nouvelles réservations.

La relance éco - Mathieu Bouchard Copier

La période de confinement est terminée, mais les déplacements sont toujours limités à 100km autour du domicile. Comment se caractérise la reprise d’activité pour vos chambres d’hôtes ?

La reprise se fait tout doucement, mais surement. On a la chance d'accueillir nos premiers clients post-confinement dès ce soir et pour plusieurs jours. On est plutôt contents.

Pour le moment, votre clientèle ne peut venir que d’un périmètre restreint. Est ce que cela vous inquiète ?

Oui, ça m'inquiète un peu. J'ai une clientèle à majorité étrangère. Mais c'est une chance pour ceux qui se trouvent dans ce rayon de 100km, l'occasion de venir découvrir le territoire du parc national de forêts. C'est un bel endroit, au vert, pour les citadins qui n'ont pas pu sortir depuis pratiquement deux mois. La Côte-d'Or est un département très diversifié, on peut aller du sud pour découvrir les vignobles mondialement reconnus, ou au nord dans le pays du Châtillonnais pour profiter des grandes prairies et des grandes forêts.

Comptez-vous sur le retour d’une clientèle venue d'autres régions de France et même de l’étranger, pour cet été ?

Ce serait le plus intéressant pour nous de pouvoir accueillir tout le monde. Mais avec cette crise, je ne suis pas sur que l'on pourra les recevoir. Cela risque d'être compliqué, on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague de l'épidémie. On est dans le flou.

Encore de nombreux gites et chambres d’hôtes se retrouvent sans réservation. Etes-vous confiant pour l’avenir ?

Oui, je suis totalement confiant. On a la chance de vivre dans une superbe région, et les gens ont besoin de ce tourisme vert qui vient sur le devant de la scène. J'ai toujours été d'un naturel confiant, il y a toujours eu des crises mais on a toujours su les traverser et rebondir. Je suis totalement confiant.

Mathieu Bouchard avait accueilli des sans-domicile pendant la période de confinement. Il avait ouvert ses chambres, avec un accès à l’eau.

Malheureusement cette tendance de reprise n’est pour l’instant pas confirmée par tous les propriétaires de chambres d’hôte et de gites. Certains n’ont aucune réservation à venir en Côte-d'Or et payent toujours le prix fort de cette crise sanitaire.

France Bleu Bourgogne est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?