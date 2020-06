La relance éco : à Roubaix, La Redoute retrouve son rythme d'avant confinement

Avec un effectif au complet et une reprise des commandes, La Redoute a retrouvé son rythme d’avant le confinement Mais la société de e-commerce basée à Roubaix a traversé plusieurs phases difficiles durant cette période. Il y a eu tout d’abord le début de la crise sanitaire en elle-même et l’inquiétude des salariés de l’entrepôt logistique. Confronté à deux cas de Covid -19, il a dû fermer un week-end, le temps de mettre en place les mesures sanitaires avec une reprise sur la base du volontariat. L’entrepôt a fonctionné au plus bas à 50% de son effectif, qui est aujourd'hui revenu à la normale.

Yaourtières, grille-pain et produits informatiques commandés pendant le confinement

Juste après le 17 mars, l'entreprise a fait face à une phase de sidération de la part des consommateurs avec une chute très sensible des commandes. Mais la Redoute ne donne toutefois aucun chiffre. Début avril, les commandes sont revenues, surtout sur des produits facilitant la vie de confiné : yaourtières, grille-pain, machines à coudre, des produits informatiques ou encore pour le jardin, du mobilier et des jeux d’extérieur pour les enfants.

Pour le prêt-à-porter, les commandes sont revenues un peu plus tard, à partir de mi avril, remontant progressivement. Le problème de la Redoute était plutôt la difficulté des livraisons, car son réseau de 3.000 Relais Colis en France est constitué de petits commerçants et la plupart ont dû fermer. L’entreprise s'est rabattue sur La Poste, au service très inégal durant cette période. Les délais de livraison ont été allongés jusqu’à quelquefois trois semaines. Aujourd’hui, La Redoute est également revenue à des délais normaux dans ce domaine.

La famille, coeur de cible de La Redoute

L'enseigne nordiste a passé la crise de manière correcte et même résiliente parce qu’elle vend par internet, une force face aux magasins. Elle a gagné de nouveaux clients venus au web à cause de l’enfermement et qui continueront sans doute d’acheter par ce canal. Philippe Berlan, directeur général adjoint chargé du commerce à La Redoute, pense que l’entreprise a même contribué à embellir la vie des familles durant cette période.

L'entreprise envisage de proposer plus de produits éco-conçus

D’ailleurs elle a profité du déconfinement pour sortir un film publicitaire tourné bien avant la crise, qui passe en ce moment à la télé. Et parmi les différentes chutes de ce spot qui étaient envisagées avant, elle a choisi celle-ci « on a jamais eu autant besoin de vivre ensemble ». Mais La Redoute pense surtout que les Français veulent désormais consommer mieux et de manière plus responsable. Elle envisage de proposer plus de produits éco-conçus, plus de textile en matières recyclées ou plus vertueuses, des collections qu’elle pensait ne sortir qu’en 2023 et qui devraient arriver un an avant.

