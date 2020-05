"La relance éco" : à Rouen, la boutique de vélos Cyclable face à un afflux de clients

A Rouen, la boutique Cyclable, fondée il y a un an et demi, en janvier 2019, est en plein rush.

Depuis le début du déconfinement, la boutique Cyclable ne désemplit pas. Cette boutique du centre-ville de Rouen fondée il y a un an et demi, en janvier 2019, est en plein rush. Des acheteurs encouragés par la prime réservée aux acquéreurs de vélos électriques proposée par la Métropole de Rouen et des cyclistes attirés par l'aide de 50 euros proposée pour la réparation d'un vélo.

"Les feux sont verts"

"C'est tout cumulé, les aides mais aussi les deux mois de confinement où les gens qui avaient des projets d'achat de vélo on dû attendre", estime Simon Larchevêque, co-fondateur du magasin, invité de France Bleu Normandie ce mercredi 27 mai 2020.

"On essaye de répondre au mieux à la demande, poursuit-il. Nous avons mis en place une prise de rendez-vous sur Internet, ça évite d'avoir des gens qui attendent à l'extérieur trop longtemps. Mais malgré tout, sur la réparation c'est difficile parce qu'il y a une demande qui est très très forte. On a renforcé l'équipe mais c'est très chronophage."

Simon Larchevêque pense (et espère) que cet engouement pour le vélo sera durable : "Il y a quand même une pratique qui évolue, les pouvoirs publics qui évoluent aussi dans leurs aménagements et leurs politiques, les feux sont verts. Et je pense qu'il y a une prise de conscience des gens, c'est ce qu'on ressent en tout cas dans les échanges avec les clients."

France Bleu Normandie est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?