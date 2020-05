La relance éco : à Rouen, le menu des restaurants sur votre téléphone grâce à une nouvelle application

L'application Eat up est lancée ce vendredi 29 mai à Rouen. Elle doit permettre aux restaurateurs de numériser leurs menus pour mettre fin aux cartes en papier qui représentent désormais un risque de propagation du Covid-19.

Les bars et restaurants vont pouvoir rouvrir à partir de mardi 2 juin, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe, jeudi 28 mai, lors de la présentation de la deuxième phase du déconfinement. Mais ce réouverture va se faire suivant des règles sanitaires renforcées. Pour aider les restaurateurs à les respecter, le site spécialisé dans les sorties Rouen bouge lance l'application Eat up.

Elle leur permet de numériser leurs cartes : "Les clients doivent scanner un code qui est sur le table avec leur téléphone pour voir s'afficher le menu, on peut choisir de personnaliser la carte en fonction de ses préférences et de ses allergènes", détaille Robin Fillastre, interrogé sur France Bleu.Cela doit permettre d'éviter la distribution de cartes en papier à tous les clients et donc d'éviter la propagation du virus.

Le développement de cette application s'est accéléré avec le coronavirus mais Robin Fillastre et ses équipes y pensaient déjà depuis plusieurs mois.

Robin Fillastre souhaite "donner un coup de pouce aux restaurateurs rouennais". Mais l'application sera disponible pour tous ceux qui souhaitent la mettre en place dans leur restaurant. Il y a un forfait à payer par le restaurant pour pouvoir bénéficier du service.

L'application Eat Up est déjà disponible en téléchargement, plus d'une vingtaine de restaurants sont d'ores et déjà inscrits dans l'agglomération rouennaise.