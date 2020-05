"La relance éco" : à Rouen, une agence de communication mène une initiative solidaire avec les commerçants

"Enfin fini" : c'est le nom de la campagne solidaire proposée par le studio "Cabyne", agence de communication rouennaise, en soutien aux commerçants et artisans suite à la crise du coronavirus. Les communicants mettent à disposition leurs visuels en téléchargement gratuit, à partager sur les réseaux sociaux ou à imprimer.

Différents formats à télécharger

"L'idée nous est venu au moment du déconfinement, quand on a repris contact avec les restaurateurs et commerçants que l'on connaissait. On a senti les inquiétudes sur les conditions de la réouverture et on s'est demandé comment nous aussi on pouvait participer à ce redémarrage", Quentin Dumontier, co-fondateur du studio "Cabyne", invité de France Bleu Normandie ce jeudi.

C'est en quelques sortes une campagne de pub clé en mains et gratuite que propose le studio Cabyne aux commerçants, avec différents formats d'affiches à télécharger, et notamment un visuel où figure un paquet de pâtes et la mention "Enfin fin les pâtes au beurre, les commerçants rouennais rouvrent".

L'agence de communication a pris contact avec les collectivités et les différentes associations de commerçants de Rouen. "L'idée c'est de participer au redémarrage et de montrer que les agences comme Cabyne ont un rôle à jouer dans ces périodes de crise", poursuit Quentin Dumontier. Et les contacts pris par le biais de cette campagne solidaire pourront, bien sûr, servir pour la suite.

