Chaque jour, France Bleu Périgord s'intéresse à une entreprise de Dordogne qui fait face à la crise du coronavirus. Ce lundi il s'agit de Vilatte-Plassard-Pompougnac située à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac. La conserverie a perdu entre 85 et 90% de son activité pendant le confinement.

La relance éco : à Rouffignac, Vilatte-Plassard-Pompougnac espère rebondir au plus vite

A Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, la conserverie Vilatte-Plassard-Pompougnac a vu son activité considérablement réduite pendant le confinement. "Entre les foires, les ventes magasin, les expéditions, nous avons perdu 85 à 90% de notre activité" confirme Pierre Plassard, le co-gérant de la société.

Une chute importante du chiffre d'affaire

Les mois de mars, avril et mai n'ont permis à l'entreprise de ne générer que 5.000 à 6.000 euros de chiffre d'affaire, contre 350.000 l'année dernière sur la même période. De nombreuses foires ont d'ores et déjà été annulées cet été. Malgré cela, Pierre Plassard assure envisager cette période sereinement. "On fera ce qu'on peut avec les moyens du bord" confie-t-il.

Une bonne nouvelle : la réouverture de la grotte de Rouffignac

Dans ce contexte difficile, Vilatte-Plassard-Pompougnac attend beaucoup de la réouverture de la grotte de Rouffignac. "Les gens peuvent de nouveau venir visiter la grotte et bien-sûr au passage faire un petit arrêt à la maison explique-t-il. Nous proposons de la petite restauration, assiettes gourmandes, assiettes de foie-gras et produits de la maison".