La relance éco : à Rougnat, la filature Fonty a rouvert le 4 mai

La filature Fonty à Rougnat est l'une des dernières filatures de France. Elle a été fondée en 1880 et son patron actuel, Benoît de Larouzière, l'a reprise en 2017. La production a été longuement arrêtée pendant le confinement et a fini par reprendre le 04 mai après plusieurs jours de préparation.

La reprise était attendue avec impatience par Benoît de Larouzière, la longue pause forcée ayant mise à l'épreuve les réserves de l'entreprise :

"La difficulté, c'est qu'on est pris en étau entre deux contraintes : assurer la sécurité de tout le monde et en particulier des équipes, mais aussi des visiteurs, des fournisseurs, des livreurs. Et en même temps, il faut absolument que les activités redémarrent puisque chaque jour qui passe c'est de la trésorerie qui s'en va. Même quand on ne travaille pas, une entreprise dépense de l'argent tous les jours. Il y a des loyers, des assurances, des charges etc. C'était donc indispensable de reprendre. Mais en même temps comment reprendre alors qu'il y a une ambiance de psychose générale, tout-à-fait justifiée, autour du virus ?"

Après des jours de préparation, et la mise en place de mesures de sécurité, la production a donc pu reprendre le 04 mai.

"On a pas attendu le 11 mai, parce qu'on s'est rendu compte que le monde du textile est très sollicité et est finalement presque en première ligne aujourd'hui. Il faut produire des masques, des élastiques, des blouses. Nous nous sommes très en amont, mais nous produisons des matières qui permettent de produire tout cela."

Les clients de Fonty sont avant tous les merceries. Elles ont pu ouvrir pendant le confinement, mais toutes ne l'ont pas fait, pour diverses raisons. La filature de Rougnat s'attelle de toute façon en premier lieu à honorer les commandes en cours :

"Il faut que la vie reprenne. On ne va pas démarrer à 100% de nos capacités dès le début, mais il faut rattraper le retard et proposer nos services et nos produits à ceux qui en ont besoin".

Actuellement, Fonty emploie 23 personnes.