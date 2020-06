"La relance éco" : à Sablé-sur-Sarthe, le rush dans une boutique de robes de mariée

Depuis le 2 juin, les mariages sont de nouveau célébrés. Si de nombreux couples ont préféré reporter ce grand jour, d'autres ont maintenu leur mariage. Conséquence : dans une boutique de robes de mariée à Sablé-sur-Sarthe, on essaye de rattraper le temps perdu durant le confinement.

La gérante de Créadesign & Mariage court après le temps. Dans sa boutique de Sablé-sur-Sarthe où elle vend costumes et robes de mariés, Sophie Frostin enchaîne les essayages avec les clients. Depuis le 2 juin, on peut de nouveau se dire "oui" à la mairie. Si de nombreux couples ont préféré annuler ou reporter leur mariage prévu cette année , ce n'est pas le cas de tous.

Rattraper le retard dans les retouches

Depuis le 11 mai et la réouverture de sa boutique, Sophie Frostin essaye donc de rattraper le retard pris pendant le confinement. "C'est compliqué, je dois recaler tous mes rendez-vous et tous mes essayages en très peu de temps. Certains mariés ont pu repousser leur mariage jusqu'en octobre. Par conséquence, les délais de retouches sont beaucoup plus courts, de même que les délais de livraisons. Certains fournisseurs ont un peu de mal à suivre la cadence!", explique la gérante.

Pour le moment, les clients sont au rendez-vous, en revanche Sophie Frostin s'inquiète pour l'avenir. A cause de l'incertitude provoquée par l'épidémie, les couples ont du mal à se projeter. " Les futurs mariées ne sont pas encore dans la planification de leur mariage et ne pensent pas encore à leur robe. Cette crise est un gros frein pour l'année 2021 car les mariés s'y prennent souvent un an en avance", poursuit la gérante qui s'attend encore à des commandes de dernière minute.

Des clientes qui fonctionnent au coup de cœur, sans limites de budget pour leur robe de mariée

Financièrement, l'entreprise de Sophie Frostin tient le choc, pour le moment : "forcément, ça a été compliqué lors du confinement, mais là, les clientes reviennent. Même si leur mariage a été annulé, les clientes jouent le jeu et viennent payer leur robe. On arrive donc à récupérer le solde des robes qui étaient réservées pour cette année, cela permet d'équilibrer."

D'autant que les clientes ont visiblement tendance à moins regarder à la dépense ces derniers temps. D'après la gérante de Créadesign & Mariage, la crise n'impacte pas le budget que les futures mariées prévoient pour leur robe, au contraire : "les gens se rendent compte que la vie peut être très courte. Mes clientes n'ont pas envie de faire attention, elles ont juste envie de se faire plaisir. Quand elles rentrent dans ma boutique, elles fonctionnent au coup de cœur, peu importe le prix de la robe", s'amuse Sophie Frostin.

