La relance éco : à Saint-Brévin-les-Pins, Elec44 ne connaît pas la crise

Pour beaucoup de français, le confinement a été synonyme de bricolage et d’achats en ligne. Une tendance qui a profité à Elec44, une entreprise de Saint-Brévin-les-Pins qui vend sur sa plateforme du matériel électrique : interrupteurs, prises , tableaux électriques, éclairages. « Les gens se sont mis à bricoler, à faire des aménagements, cette période nous a vraiment favorisé, on est passé de 200 à 250 commandes par jour, le panier moyen a également progressé de 150 à 180 euros » raconte Stéphane Couillaud, PDG de l’entreprise brévinoise. Conséquence Elec44 a embauché trois personnes pendant le confinement, passant ainsi de 13 à 16 salariés.

Préparation de commande chez Elec44 - E44

L’entreprise de Saint-Brévin-les-Pins surfe finalement sur deux tendances : le e-commerce et le bricolage, nouvelle passion des français. Créée en 2011, cette plateforme voit son chiffre d’affaires progresser de 20 à 30 % chaque année. Une dynamique qui devrait, selon Stéphane Couillaud se poursuivre, malgré la crise économique qui s’annonce « On est pas inquiet, on aura toujours besoin de changer son appareillage de maison, envie de construire, rénover » Et pour poursuivre son développement Elec44 va emménager début 2021 dans un nouveau bâtiment de 1600m2, toujours à Saint-Brévin-les-Pins doublant ainsi sa capacité de stockage actuel.

