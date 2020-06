La relance éco : à Saint-Didier, les orgues Quoirin manquent de perspectives

À Saint-Didier, les ateliers Quoirins, créés il y a 50 ans, emploient douze personnes, aux spécialités très variées : des concepteurs, des menuisiers, des sculpteurs, des tuyautiers et des harmonistes. L'entreprise travaille dans des chantiers du monde entier : en Suisse, au Mexique, en Bolivie. Elle restaure aussi le majestueux orgue de Notre-Dame de Paris. Grâce à cela, elle ne s'est pas complètement arrêtée pendant le confinement.

"Notre activité, c'est sur le long terme, explique Pascal Quoirin, le patron et fondateur. L'activité ne s'interrompt pas comme ça. Quand on commence une restauration, il y en a parfois pour plusieurs années. Nous ne fonctionnons pas comme des artisans qui ont besoin de nombreux clients chaque année".

Restaurer l'orgue de Notre-Dame de Paris

Durant le confinement, les artisans des Orgues Quoirin sont restés en atelier. "C'est ici que se déroule la plus grande partie de notre activité. Sur les chantiers, c'est beaucoup plus court. Nous nous sommes arrêtés quelques jours, parce que l'un des salariés a été contaminé. Par prudence, on a souhaité fermer. Nous avons essayé de bénéficier du chômage partiel mais ça nous a été refusé donc on a repris. Et on est toujours vivants !".

Alors que l'économie française souffre, le patrimoine ne fait pas partie des priorités. "C'est ce qui nous inquiète un peu, reconnaît Pascal Quoirin. Dans l'immédiat, ça ne pose pas de problème car on a été réquisitionnés pour Notre-Dame de Paris, qui va nous occuper jusqu'en 2024 environ. Mais pour les autres projets, on ne sait pas".