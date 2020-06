La relance éco : à Saint-Dié-des-Vosges, l'entreprise Salvéco triple ses volumes de produits désinfectants

Les produits désinfectants sont particulièrement prisés depuis le début de l'épidémie de coronavirus. A Saint-Dié-des-Vosges, l'entreprise Salvéco développe depuis plus de 25 ans des solutions d'hygiène et d'entretien 100% d'origine végétale. Des produits plébiscités désormais.

C'est devenu l'un des produits symboles de la crise du coronavirus. Et il a très vite disparu de tous les rayons : le gel hydroalcoolique. Il n'est pourtant pas le seul à assurer une désinfection lorsque savon et eau ne sont pas à portée de mains.

L'entreprise Salvéco, créée à Saint-Dié-des-Vosges en 1994, mise sur des produits 100% d'origine végétale pour réduire les effets toxiques sur l'homme et la planète. Il y a 10 ans, elle a mis au point une formule alternative au gel hydroalcoolique, sans éthanol et à base d'acide lactique beaucoup plus doux pour la peau.

"L'acide lactique est généré lors de la fermentation des fromages", explique Stéphan Auberger, directeur général de Salvéco et docteur en sciences. "C'est une technologie naturelle, végétale qui est connue et on l'utilise à notre profit pour en faire un produit qui est reconnu par les autorités européennes et qui est efficace sur le coronavirus par exemple."

C'est un produit plébiscité par tous les secteurs de la santé, par les forces de l'ordre, les collectivités, les écoles et les Ehpad qui sont particulièrement concernés par des produits qui n'ont pas d'impact sur la santé

Stéphan Auberger, docteur en science et fondateur de Salvéco - Entreprise Salvéco

5 recrutements en perspective

Les volumes de cette mousse désinfectante, Osanis, ont été plus que triplés depuis l'apparition de la pandémie. Pendant le confinement, les 33 salariés de Salvéco ont été mobilisés sur la production, y compris les personnels administratifs et de recherche et développement. Depuis le déconfinement, le recours à l'intérim a repris et Stéphan Auberger compte recruter cinq personnes pour répondre à la demande.

"Nous pensons que le besoin de la désinfection est aujourd'hui plus que nécessaire et va durer, va marquer les esprits", note-t-il. "Mais les gens seront sensibles cette fois au fait que les produits chimico-synthétiques, donc issus du pétrole, à un usage répété présentent des risques pour la santé."

Les produits Salvéco - entretien des sols, sanitaires, désinfection des surfaces, des mains - sont vendus à parts égales aux professionnels et aux distributeurs grand public.

