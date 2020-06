La relance éco : à Saint-Egrève, le business de l'espace s'offre à Teledyne E2V

À l'occasion du lancement prochain du premier satellite conçu en Isère par le centre spatial universitaire de Grenoble, France Bleiu Isère se penche ce jeudi sur l'économie de ce secteur. Laurent MONGE, directeur général de Teledyne E2V à Saint-Egrève est l'invité de la "relance éco" de France Bleu Isère.

À quel niveau êtes-vous intervenus dans la fabrication de ce satellite ?

Notre société est mécène du centre spatial universitaire de Grenoble et cela depuis trois ans donc la manière dont on met en œuvre ce mécénat et le sens ce que l’on aimé c’est de mettre à disposition des produits que nous concevons et produisons et aussi la mise à disposition de nos ingénieurs pour travailler avec les chercheurs et les étudiants

Que fabriquez-vous qui puisse servir au spatial ?

Nous sommes spécialisés dans les composants micro-électroniques que nous concevons et fabriquons sur notre site de Saint-Egrève puisque nous avons une usine. Ces composants micro-électroniques qui vont dans des marchés professionnels comme le scientifique l’industriel et le spatial.

Concrètement, où trouve-t-on vos productions ?

Alors si on prend l’exemple du spatial, vous allez trouver nos composants par exemple dans des satellites d’observation de la terre, il s'agit de capteurs d’images embarqués dans ses satellites. Vous allez aussi trouver nos composants dans des satellites de télécommunication qui vous permettent d’avoir accès à Internet où d’être connectés partout dans le monde.

Comment avez-vous vécu le confinement et l’arrêt de l’activité pendant la crise sanitaire ?

Comme tout le monde, on a dû prendre des mesures par rapport au confinement. On a mis 75 % de nos salariés en télétravail, ce qui était un effort considérable, et en parallèle, on a continué la production avec des équipes très limitées sur site du fait qu’on est arrivé à mettre en place des conditions sanitaires très satisfaisante. Nous avons aussi été encouragés par l’État pour continuer la production. Donc l’impact est finalement assez mineur, en ce qui nous concerne suite à cette période de confinement. Par ailleurs nos salariés vont bien, c’est le plus important.

Est-ce-que le "new space", l'espace pas cher, est-ce que ça peut vous offrir des débouchés ?

C’est vrai que le marché du "spatial" est un marché qui se révolutionne. C’est vraiment une super aventure, ce qui se passe dans ce domaine. Historiquement, c’était un marché dans lequel les sociétés travaillaient "main dans la main" avec les gouvernements. Ce qui se passe avec le "new space", ce sont des nouveaux besoins qui sont apparus. Des sociétés ont alors commencé à travailler indépendamment des gouvernements. Elles ont mis en place des méthodes et des technologies pour développer des satellites de manière beaucoup plus rapide et à moindre coût. Et ce qu’on voit aujourd’hui, c’est que les deux marchés cohabitent parce que les besoins sont très différents. Donc pour nous, effectivement, c’est une opportunité de business.

