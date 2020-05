La relance éco : à Saint-Étienne, des auto-entrepreneurs du spectacle vivant lancent le Petit masque Forézien

Le Petit masque Forézien n'a même pas une semaine d'existence, et déjà il croule sous les commandes. Cette petite entreprise stéphanoise a été créé par trois jeunes auto-entrepreneurs qui travaillaient dans le milieu du spectacle vivant, Victor, Quentin et Camille. Avec l'arrêt total de leurs activités, ils ont décidé de mettre à profit leurs compétences en design, en couture et en communication. Ils ont conçu des masques lavables en tissus français, conformes aux normes AFNOR.

Victor Da Silva, cofondateur du Petit masque Forézien Copier

"On avait besoin d'argent, on avait envie de faire quelque chose. Alors on a décidé de produire quelque chose que tout le monde demande en ce moment : des masques. Ils sont fabriqués localement, à Saint-Étienne dans nos ateliers à Bellevue. Ils sont fabriqués avec des machines semi-professionnelles. Donc on n'a pas une production industrielle mais plutôt artisanale. Mais quand même d'une très bonne qualité !" assure Victor Da Silva, l'un des cofondateurs du Petit masque Forézien.

Il existe deux modèles et trois coloris du Petit masque Forézien - Le Petit masque Forézien

Des masques qui s'adressent d'abord aux entreprises

Le Petit masque Forézien est personnalisable grâce des broderies, notamment pour les entreprises qui voudraient y ajouter un logo ou un sigle.

"À cause du mode de production, nous avons un minimum de commande qui est de dix masques. C'est pour ça que l'on s'adresse plutôt à des professionnels qui vont prendre un certain volume de masques. Mais on est totalement ouverts à des ventes aux particuliers, notamment à des familles désireuses de s'équiper en masques."

Depuis leur lancement le mercredi 20 mai, les trois jeunes stéphanois ont déjà reçu 500 commandes.

