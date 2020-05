La relance éco : à Saint-Etienne, la CCI lance CARE une plateforme d’aide au redémarrage des entreprises

La plate forme digitale CARE ici au chevet des entreprises en plein redémarrage dans la Loire et le Rhône. Unee plate forme digitale qui propose un accompagnement sur mesure et des conseils aux chefs d'entreprise.

Entretien avec Irène Breuil, la présidente de la CCI dans la Loire

Irène Breuil, la présidente de la CCI dans la Loire © Radio France - Yves Renaud

Bonjour Irène Breuil, on parle ce matin de cette plate-forme qui s’appelle CARE, c’est une plate-forme qui veut prendre soin des entreprises dans ce contexte un peu compliqué de redémarrage des entreprises et c’est une première en France ?

Oui effectivement on pourrait rapprocher ça du mot anglais prendre soin, mais la désignation exacte c’est « collectif pour l’assistance au redémarrage des entreprises »

Qu’est-ce que c’est que cette plate-forme et à quoi va t’elle servir ?

CARE, c’est une initiative assez unique en France qui a été développée dans un temps record et c’est une initiative du monde économique de la Loire et du Rhône.

C’est en un seul lieu trouver accès à tous les organismes qui ont un rôle à jouer dans l’aide au redémarrage des entreprises ?

C’est ça, on a tenu compte des remarques de nos chefs d’entreprise qui au démarrage de cette crise du COVID-19 ont été noyé par toutes les informations de tous les organismes, de l’état, des collectivités, etc…. Ils nous ont demandé de simplifier tout ça et donc cette plate-forme est d’abord une plate-forme digitale qui va proposer aux chefs d’entreprise un accompagnement et des conseils sur-mesure et dans un deuxième temps ce sera un dispositif d’accueil physique basée sur les besoins les plus urgents du chef d’entreprise. Exemple reconstitution de la trésorerie, gestion des report de charges, des ressources humaines, des approvisionnements. Tout le court terme, ce sera dans un deuxième temps sur un accueil physique.

On se retrouve aujourd’hui avec des chefs d’entreprise qui sont un peu perdus ?

Absolument, et c’est justement pour ça qu’on a compilé à peu près toutes les problématiques que peuvent rencontrer tous les chefs d’entreprise. L’objectif de cette plate-forme étant d’apporter des réponses très, très rapides au chef d’entreprise en situation d’urgence. La plate-forme va offrir la possibilité de demander à être contacté sous 24 heures par un conseiller CCI ou CMA et les conseillers vont rediriger vers la réponse la plus adaptée à la question posée par le chef d’entreprise. Ça permettra de gérer la situation du Covid, mais ça va aussi permettre à tous nos chefs d’entreprise de naviguer de façon confortable et de trouver les réponses dont ils ont besoin au quotidien, c’est vraiment le « business partenaires » du monde économique. Irène Breuil présidente de la CCI de la Loire

