La relance éco : à Saint-Etienne, la plateforme de vente Probikeshop.fr ne connait pas la crise

La vente de vélos n'a jamais vraiment connu la crise sur Internet pendant le confinement. La plateforme stéphanoise Probikeshop.fr, numéro 1 en France de vente de vélos et de pièces détachées a d'abord bénéficié de la demande des autres pays européens. Et depuis le déconfinement, la France connait un regain d’intérêt pour le vélo, comme l'a expliqué à France Bleu Saint-Etienne Loire le directeur marketing et vente de Probikeshop.fr, Landri Ribeiro.

"On ne va pas dire que tout s'est bien passé. On a dû se réorganiser. Mais on a bénéficié des marchés suisse et allemand notamment ou la pratique du vélo n'a pas été interdite. Il y a eu aussi le grand boum des home trainer. Et puis, au fur et à mesure du déconfinement, l'activité est repartie, avec une très forte progression du chiffre d'affaire. On espère franchir la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaire en fin d'année."

Interview avec Landri Ribeiro, directeur marketing et vente de Probikeshop.fr.

Bien aidé, le vélo électrique remonte la pente

Parmi les ventes, le vélo électrique a particulièrement la côte, poursuit Landri Ribeiro. Grâce notamment aux aides publiques, détaille le directeur marketing et vente de Probikeshop.fr.

"On n'a jamais autant entendu parler de vélo. Les régions et l'Etat s'y mettent. Paris et Lyon sont des villes moteur avec jusqu'à 500 euros d'aide pour l'achat d'un vélo électrique. Saint-Etienne aussi pousse vers l'électrique mais, à Lyon, la prime est passée de 100 à 500 euros. Peut-être que d'ici quelques semaines on verra le même type d'aides à Saint-Etienne et ailleurs en France."

En plus des aides de la région et de l'Etat, pour un achat de vélo électrique, Probikeshop.fr propose jusqu'à 400 euros de prime.

