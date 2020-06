La relance éco : à Saint-Etienne, le supermarché coopératif "La fourmilière" souffle sa première bougie

Il est animé aujourd’hui par 650 coopérateurs et propose plus de 2000 références de produits "développement durable" à ses clients

Pierre Guyonnet est le président de cette structure, il répond aux questions d‘Yves Renaud.

Bonjour Pierre Guyonnet, « La Fourmilière » a un an, c’est un anniversaire important parce que le concept de supermarché coopératif a l’air de fonctionner plutôt bien sur Saint-Étienne.

Aujourd’hui, nous sommes 650 coopérateurs, on est dans les objectifs que nous nous étions fixés et malgré la période compliquée de ces derniers mois, on tient pour l’instant nos prévisions.

Au fond ce genre de concept correspond sans doute au nouvel état d’esprit des consommateurs. On a envie de plus proximité, d’être plus impliqué dans les circuits de distribution, ça devrait répondre aux attentes des consommateurs.

Oui tout à fait, en début de confinement, on a été contraint à restreindre le fonctionnement. C’était uniquement les permanents et les responsables légaux qui tenaient le magasin et nos coopérateurs ne venait qu’en tant que clients. Et puis après avoir obtenu une dérogation de l’État, on a pu ré-ouvrir progressivement nos créneaux à nos coopérateurs. Mais c’est vrai que l’on a aujourd’hui un regain de nouveaux coopérateurs qui viennent nous rejoindre parce qu’ils trouvent chez nous des produits plus locaux, plus propres et un magasin qui est désinfecté et entretenu dans les meilleurs conditions qui soient.

On est revenu aujourd’hui au même niveau d’activité qu’avant la période du confinement ?

Petit à petit oui, on est en train de revenir à ce qu’on avait avant. On a vu l’activité vraiment changer sur Mars et Avril. On a beaucoup de coopérateurs qui viennent de loin pour faire leurs courses et pendant le confinement, ils n’ont pas pu venir et progressivement donc les choses reprennent leur cours.

Vous parliez à l’instant du nombre d’associés coopérateurs 650, mais au fond vous avez quasiment dans l’idée de doubler la mise dans les mois qui viennent.

On se donne encore un an un an et demi et l’idée effectivement, c’est d’être entre 1000 et 1100, c’est l’objectif qu’on s’est fixé pour être ouverts six jours sur sept et sur une amplitude horaire optimale.

Et avec un volant de fournisseurs qui s’étoffe aussi j’imagine, pour assurer ces circuits de proximité que vous défendez ?

Nous avons un Carnet d’adresses qui grandit progressivement et puis on prend le temps de ne pas aller trop vite car c’est chronophage. On veut faire les choses bien et on essaie d’établir des relations de confiance avec nos partenaires.

