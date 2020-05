La relance éco : à Saint-Etienne, une borne créée pour protéger les travailleurs contre le coronavirus

"La relance éco" est aujourd'hui aux côtés d’une entreprise de la Loire qui s’est renouvelée pendant le confinement pour proposer un équipement qui a déjà beaucoup de succès. La société stéphanoise Sam Outillage a élaboré une borne de protection qui devrait avoir du succès dans de très nombreuses entreprises : SaniSam est une structure notamment équipée de gel hydroalcoolique, de masques, de gants, d’un thermomètre à infrarouge, d’une poubelle.

Tout le nécessaire, évolutif, pour rassurer les salariés et les aider à respecter les protocoles sanitaires.

La relance éco avec Sébastien Bonhomme, directeur commercial de Sam Outillage Copier

Sébastien Bonhomme, directeur commercial et marketing de Sam Outillage, au départ cette borne est conçue pour vos propres salariés.

L'ensemble de Sam Outillage est présent sur un site qui couvre 5 hectares pour 190 salariés. Il était important qu'ils puissent revenir travailler en toute sérénité et en toute autonomie. Nous avons profité de cet arrêt pour faire tourner nos toleries et imaginer une borne qui permette d'imaginer cela. En voyant toutes ces entreprises qui cherchaient à redémarrer en France et en Europe on s'est dit qu'on allait en faire profiter les autres.

Et le succès est arrivé immédiatement.

Tout de suite de grandes enseigne nationales et internationales nous ont contacté et se sont montrées intéressées. D'une fabrication de 10 unités pour l'entreprise Sam, on est en train de passer à plusieurs centaines, plusieurs milliers en l'espace de 4 semaines. Nous avons 3 gammes différentes : un modèle solo, un modèle duo et un modèle mural qui permettent sur une échelle de 300 à 1500 euros suivant le modèle et suivant les versions demandées par les utilisateurs (l'industrie, l'automobile ou le batiment sont consommateurs de choses différentes) de s'adapter à l'usage stricte de l'utilisateur.

Cette borne est appelée à évoluer ? Le concept n'est sans doute pas figé ?

Sur cette borne on va aller chercher le 0 plastique et le 0 polluant. On va aussi s'assurer que ce mobilier soit évolutif et qu'il puisse s'adapter en fonction des contextes. Il pourra devenir médicalisé, cabine outillage, cabine nettoyage-lavage de mains. Avec des kits, l'utilisateur pourra en faire la borne adaptée à son contexte.

