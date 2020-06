La relance éco : à Saint-Fargeau, le fabricant de remorques Louault ne connaît pas la crise

La crise sanitaire du coronavirus n'a pas affecté la production de remorques et semi-remorques de l'entreprise Louault basée à Saint-Fargeau (Yonne), en Puisaye. Au contraire, de nouvelles commandes ont été passées et l'entreprise envisage même de recruter

L'entreprise Remorques Louault, basée à Saint-Fargeau (Yonne), située en Puisaye, fabrique des remorques et semi-remorques sur mesure et emploie 120 personnes dans l'Yonne. Stéphanie Louault dirige l'entreprise avec son mari.

Comment avez-vous traverser cette crise sanitaire ? Votre entreprise a-t-elle pu continuer à fonctionner normalement ?

L'entreprise n'a jamais fermé. Seuls les commerciaux ont été mis en télétravail puisqu'ils ne pouvaient pas se déplacer ou trouver un hébergement mais sinon la fabrication a continué sur le site d'autant que nous avions des commandes à honorer.

Avez-vous tout de même constaté une baisse d'activité ?

Non. c'est même le contraire. Beaucoup de chefs d'entreprises ont eu plus de temps pour eux, pour réfléchir à l'avenir de leurs entreprises et ont décidé de s'équiper ou de renouveler leur équipement. Cela nous a même surpris.

Vous êtes donc plutôt confiante pour l'avenir de votre entreprise ?

Oui on a la chance d'avoir un carnet de commande plein jusqu'à au moins un an. Nous envisageons même de recruter d'ici la fin de l'année donc n’hésitez pas à postuler

