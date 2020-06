La Relance Éco : À Saint-Florent, le glacier José Salge veut promouvoir les circuits courts

La maison Salge et ses glaces règnent en maîtresses dans le monde des desserts. Des centaines de restaurants, à travers toute la Corse et même au-delà, se servent chez cet artisan de Saint-Florent. À la mi-juin, le patron, José Salge, ne voit toujours pas de redémarrage de son activité et les carnets de commande n'ont jamais été aussi peu remplis.

Une saison touristique pas encore entamée et sur laquelle il porte un regard déjà très pessimiste. L'entreprise de José Salge compte 13 salariés, dont la quasi-totalité est toujours au chômage partiel. À court terme, il compte sur les mesures du gouvernement. Mais pour le plus long terme, il envisage de développer une nouvelle façon de commercer, en utilisant davantage son site Internet et le service de livraison à domicile.

Durant cette crise sanitaire, le circuit court a été fortement plébiscité par les consommateurs et les producteurs. C'est, selon lui, un mode de consommation qui va encore gagner du terrain. Pour José Salge, les politiques publiques doivent favoriser ce système. Le seul moyen, dit-il, de sauver le maximum d'entreprises.